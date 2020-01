Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Tempo 30-Zone in Gera-Lusan

Ab sofort gilt im Wohnquartier rund um die Erich-Kästner-Grundschule sowie in der Werner-Petzold-Straße in Gera-Lusan Tempo 30. Das teilte die Stadtverwaltung Gera am Donnerstag mit. Grund für die Änderung war eine Anfrage aus der Erich-Kästner-Grundschule, ob Möglichkeiten bestehen, den Schulweg im Bereich der Werner-Petzold-Straße für die Kinder sicherer zu machen.

Die Stadtverwaltung traf schließlich die Entscheidung gemeinsam mit der Landespolizeiinspektion Gera und der Verkehrswacht. Nachdem die Verkehrsbelegung auf der Straße in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zurückgegangen ist, gilt nun für das Wohnquartier – einschließlich der Werner-Petzold-Straße – Tempo 30. In diesem Zusammenhang war es notwendig, die Vorfahrtsregelung dieser Straße aufzuheben, so dass jetzt an allen Kreuzungen und Einmündungen die Vorfahrt von rechts gilt, erklärt die Stadt weiter.

Ziel dieser Maßnahme ist es nicht nur den Schulkindern das Überqueren der Werner-Petzold-Straße zu erleichtern, sondern auch insgesamt im Wohngebiet eine Verkehrsberuhigung zu erzielen. Die Stadtverwaltung bittet die Fahrzeugführer um Beachtung der geänderten Vorfahrtsregelung.