Rote Schokoherzen am Eröffnungstag: Claudia Staps aus dem nahe gelegenen Großsaara hat in dem neu eröffneten Autohof Rüdersdorf einen neuen Arbeitsplatz als Verkäuferin gefunden.

Rüdersdorf. Pächter hat bisher 15 Mitarbeiter eingestellt. Buchaer Rostbratwürste werden jetzt in Kraftsdorf an der Autobahn gebraten.

Nicht einmal ein Jahr nach Einreichen der Baugenehmigung beim Landratsamt Greiz wurde der neue Autohof Rüdersdorf in der Flur der Gemeinde Kraftsdorf am Freitag eröffnet. Er entstand an der gleichnamigen Abfahrt Rüdersdorf der Bundesautobahn 4, Fahrtrichtung Dresden.