Neuer Geraer Nahverkehrsplan mit externer Hilfe

Gera. Bis Ende Juni soll ein Entwurf vorliegen, im Herbst soll der Plan beschlossen werden. Er ist auch Grundlage für die weitere Debatte um die Zahl neu zu beschaffender Straßenbahnen.

Für die Erstellung eines neuen Nahverkehrsplanes für Gera hat sich die Stadt nun doch externe Hilfe gesucht. Darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses informiert. Ursprünglich hieß es, die ohnehin begrenzten personellen Ressourcen in der Stadtverwaltung auf den prioritären Nahverkehrsplan konzentrieren zu wollen und deshalb die parallel anstehende Radverkehrsplanung an ein externes Büro zu vergeben.

Man gebe die Nahverkehrsplanung nicht gänzlich aus der Hand, betonte Baudezernent Michael Sonntag (parteilos). Vielmehr gehe es um Beratung und Unterstützung bei der Erstellung. Nach der Vergabe im Februar habe es inzwischen einen Termin mit der AG Barrierefreiheit gegeben, sagt Sonntag. Er kündigte eine nichtöffentliche Veranstaltung für die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses und des Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschusses am 25. Mai an, bei dem über Eckpunkte und den Entwurfsstand informiert werden soll. Geplant ist derzeit, bis Ende Juni einen Entwurf vorzulegen, der diskutiert und dann im Oktober oder November beschlossen werden soll.

Vor allem für die langwierige und teils sehr kontroverse Debatte um die Zahl neu zu beschaffender Straßenbahnen ruhen hohe Erwartungen auf einer aktualisierten Nahverkehrsplanung.