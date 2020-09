Neuer Geraer Superintendent Mattenklodt festlich eingeführt

Hendrik Mattenklodt ist als neuer Geraer Superintendent am Sonnabend in der Geraer Salvatorkirche feierlich von Regionalbischöfin Friederike Spengler in sein Amt eingeführt worden.

Nach seiner Wahl im Juni ist Hendrik Mattenklodt (55) am Samstag mit einem Festgottesdienst in der Geraer Salvatorkirche feierlich in sein Amt als neuer Superintendent für den Kirchenkreis Gera eingeführt worden. Seine zehnjährige Amtszeit, verbunden mit einem Dienstauftrag in der Geraer Kirchgemeinde, begann bereits Anfang September.