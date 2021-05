Neuer Kurs der Handwerkskammer in Gera

Gera. Kurs zur Grundlagen zur Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel wird von der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera angeboten.

Die Handwerkskammer für Ostthüringen bietet in ihrer Bildungsstätte in Gera-Aga am 10. Mai einen Lehrgang „Grundlagen zur Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel“ an. Der Lehrgang findet von 7.30 bis 16.15 Uhr statt und richtet sich explizit an Elektrofachkräfte.

Die Lehrgangsinhalte umfassen theoretische und praktische Teile. Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs sind die Teilnehmer in der Lage, die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln fachgerecht gemäß Vorschrift 3 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) durchzuführen. Der Freistaat Thüringen fördert diese Kurse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Hierzu müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: Der Teilnehmer ist versicherungspflichtig Beschäftigter oder Selbstständiger eines Unternehmens mit Sitz oder Betriebsstätte in Thüringen und absolviert die Weiterbildung während seiner regulären Arbeitszeit oder während Kurzarbeit. Nicht förderfähig sind Lehrlinge und Praktikanten.

Es gibt noch einige Restplätze frei. Interessenten wenden sich an die Handwerkskammer für Ostthüringen, Verena Hemmann, Telefon 0365/8225-155, E-Mail: hemmann@hwk-gera.de. Anmeldungen im Internet unter www.hwk-gera.de/kurssuche möglich.