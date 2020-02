Gera. Familiencafé „The village“ soll Ende April in der Clara-Viebig-Straße 7 öffnen.

Neues Familiencafé mit großem Spielbereich entsteht in Gera

Ein neues Familiencafé entsteht gegenwärtig in Geras Clara-Viebig-Straße 7 und soll Ende April öffnen. Mit „The village“ wollen die Initiatoren speziell für Familien mit Kleinkindern ein Ort zum Wohlfühlen und zum gegenseitigen Austausch schaffen. Betreiber ist der Verein Christlicher Informationsdienst, dem das Gebäude gehört und der bereits eine Bücherstube in diesem Haus bietet.

Die Idee für das Café entstand vor etwa zwei Jahren bei zwei jungen Müttern, allerdings unabhängig voneinander. Almuth Denz, damals mit ihrer ersten Tochter in Elternzeit, erinnert sich: „Irgendwann hatte ich wie viele junge Eltern das Gefühl, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Gerade in den Wintermonaten wusste ich mit mir und meinem Kind nicht so richtig, wohin.“ Auch Joschika Meyer war einst vergeblich auf der Suche nach einem Café, das ihren speziellen Bedürfnissen als junge Mutter und ihres Nachwuchses gerecht werden konnte.

Joschika Meyer und ein etwa zehnköpfiges Team setzen nun das Familiencafé-Projekt kreativ und ehrenamtlich um, koordinieren aktuell die Umbauarbeiten. „Seit wir mit unseren Ideen in die Öffentlichkeit gegangen sind, erfahren wir eine Menge Unterstützung dafür“, berichtet die 41-Jährige. Insbesondere über die sozialen Medien kämen immer wieder Leute auf sie zu, die ihre Hilfe anbieten würden. „Daran sieht man, wie groß der Bedarf für ein solches Projekt ist“, findet Joschika Meyer. Die gelernte Restaurantfachfrau, die leidenschaftlich gern bäckt, wird das Café führen. „Für eine christliche Gemeinde und einen gemeinnützigen Verein wäre es zudem ein schönes Angebot, einen Ort für junge Eltern zu schaffen, an dem sie sich wohlfühlen und miteinander in Kontakt treten können“, sagt die 27-jährige Almuth Denz.

Das Familiencafé wird über 20 Sitzplätze verfügen und wochentags geöffnet haben. Neben Kaffeespezialitäten, Selbstgebackenem und Snacks möchte Joschika Meyer auch Leckeres und Gesundes für den Nachwuchs bereit halten. „Alles, was jungen Mamas heutzutage wichtig ist“, erklärt Joschika Meyer zum künftigen Angebot. Zudem wird ein großer Spielbereich für Kinder eingerichtet. Das sorgt letztlich auch für entspannte Eltern. Denn diese müssen dann nicht befürchten, dass ihr Kind zu laut ist oder dessen Bewegungsdrang von anderen Gästen als störend empfunden wird.