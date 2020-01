Neujahrsempfang beim Verein Wendepunkt in Bad Köstritz

Zum 10. Neujahrsempfang hatten Förderschulzentrum und Jugendhilfezentrum des Vereins Wendepunkt am Mittwoch (22.01.2020) ihre Kooperationspartner in ihr Domizil nach Bad Köstritz eingeladen. Etwa 60 Lehrer, Erzieher und Sonderpädagogen unterrichten und betreuen hier und in St. Gangloff Kinder- und Jugendliche mit schulischem und/oder emotionalem Förderbedarf. Sänger Paul und seine Musikerkollegen von der Musik AG begrüßten die Gäste mit einem Song.