Gera. Italienische Melodien und Wiener Weisen erklingen in den beiden Konzerten am 18. Januar.

Neujahrskonzert im Geraer Rathaussaal

Am 18. Januar lädt das Kammerstreichorchester Gera unter der Leitung von Konzertmeister Peter Wiegand um 16 Uhr und um 19 Uhr zum Neujahrskonzert in den Rathaussaal Gera ein. Unter dem Motto „Intermezzo Piccolo“ und mit dem Sänger und Moderator Albert Zetzsche erklingen italienische Melodien und beliebte Wiener Weisen. Gastsolisten sind die Virtuosen des Salontrios „Intermezzo piccolo“. Dies sind Peter Wiegand/Violine, Cornelius Herrmann/Violoncello und Benjamin Stielau/Klavier. Der Kartenvorverkauf findet in der Gera Information statt.