Neundorf baut Dorfgemeinschaftshaus auf historischem Platz

Es ist sein „Herzensprojekt“, sagt der Neundorfer Ortsteilbürgermeister Lutz Prager und verweist mit einer weiten Geste auf den weißen Rohbau hinter ihm. Das Erdgeschoss steht schon, die Decke wird gerade fertiggestellt. Noch bis Mitte September dieses Jahres stand an derselben Stelle ein 1771 errichtetes Umgebindehaus. Einstmal die Heimat des ehemaligen Glöckners von Neundorf, Otto Hellgott. Nun weicht es einem neuen Gemeinschaftshaus für die 110 Einwohner des Dorfes in der ostthüringischen Provinz.

Das alte Umgebindehaus in Neundorf wurde am 16. September abgerissen. Foto: Peter Michaelis

Sanierung des Umgebindehauses aussichtslos

Zwar stand das Umgebindehaus unter Denkmalschutz – zumindest die Fassade zur Hauptstraße hin – doch hätten jegliche Sanierungsarbeiten das marode Gebäude nicht retten können: „Das Haus war so baufällig, das konnte nicht mehr saniert werden“, sagt Lutz Prager. Das erste Treffen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde stand Anfang März auf dem Plan. „Nur 20 Prozent der Balken waren Altbestand. Viele sind im Laufe der Zeit ausgetauscht worden“, sagt Uta Fau vom Bauamt Harth-Pöllnitz. „So wie es war, war es keiner Nutzung zuführbar, weder privat noch öffentlich“, erinnert sich der Harth-Pöllnitzer Bürgermeister Gottfried Vorsatz an das alte Fachwerkhaus.

Zurück in der Gegenwart: Lutz Prager blickt durch die Öffnung in den Rohbau, wo später einmal die Türe eingebaut werden soll. „Es wird einen großen Versammlungsraum geben und eine Küchenzeile“, sagt er. Dort solle dann der Ortschaftsrat tagen, es wird Gemeindenachmittage geben, einen Jugendtreff, Kirchenratssitzungen, Einwohner- oder Feuerwehrversammlungen und private Veranstaltungen, um nur ein paar Nutzungsmöglichkeiten zu nennen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg.

Fördergelder kommen von der EU

Dieser wird seit Ende 2018 bereits von der Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen mbH begleitet. „Von uns kommt das Geld“, sagt Klaus Zschiegner und lacht. Er ist Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe, die zur Wirtschaftsfördergesellschaft gehört. Ziel der Gesellschaft ist die Festigung und Stärkung des ländlichen Raums. „Wir haben das Dorfgemeinschaftshaus mit Fördermitteln der EU zu 75 Prozent unterstützt“, sagt er. 25 Prozent trägt die Gemeinde. Rund 300.000 Euro kostet der Neubau komplett. Mit der Leader-Aktionsgruppe arbeitet Bürgermeister Gottfried Vorsatz indes schon zum dritten Mal zusammen. „Die energetische Sanierung der Turnhalle in Pöllnitz und die der Landküche Frießnitz haben wir zusammen gemacht“, sagt er.

Neue Kläranlage für Neundorf kommendes Jahr

Jens Wölki gleicht den Treppenaufgang zum Obergeschoss im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Neundorf an. Foto: Peter Michaelis

Ein kleines Problem gibt es am Neubau aber dennoch. „Nächstes Jahr wird am Ortsausgang in Richtung Niederpöllnitz eine neue Kläranlage für den Ort gebaut“, sagt Lutz Prager. Das neue Gemeinschaftshaus werde direkt an die neuen Abwasserleitungen angeschlossen. „Das Haus können wir ab der Fertigstellung nutzen, aber die Toiletten nicht“, sagt er. Uta Fau beruhigt: „Dafür werden wir eine Übergangslösung finden.“

Optisch solle das Dorfgemeinschaftshaus an das historische Umgebindehaus erinnern. „Es wird verschiefert und an den Winkelbau angelehnt“, sagt Bürgermeister Lutz Prager.

Sein „Herzensprojekt“ soll bereits im nächsten Jahr fertig werden. „Und dann befüllen wir das Haus mit Leben“, sagt er mit Blick in die nicht allzuferne Zukunft.