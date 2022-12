Ein Regioshuttle der Erfurter Bahn wartet am Hauptbahnhof Gera.

Nicht besetzte Stellwerke in Ostthüringen: Die Deutsche Bahn zur Kasse bitten

In der Weihnachtszeit sollen viele Züge auf einer Ostthüringer Hauptbahnstrecke ausfallen. Leidtragende der Misere sind nicht nur die Kunden.

Die Zuverlässigkeit des Eisenbahnverkehrs in Thüringen leidet. Der stellvertretende Chefredakteur Tino Zippel kommentiert die Lage: In den vergangenen Monaten hat sich die Sperrung von Bahnstrecken in Thüringen gehäuft, weil der DB Netz AG das Personal für die Stellwerke fehlt.

Sicherlich können durch Krankheitswellen kurzfristige Engpässe entstehen. Zur Wahrheit gehört auch, dass der Netzanbieter seine Zeitpläne nicht hält. Viel schneller sollten elektronische Stellwerke aus der Ferne den Fahrdienst absichern. Deshalb sparte man über Jahre bei der Suche nach Nachwuchs, was sich nun rächt.

Schienenersatzverkehr schwächt die Akzeptanz für den Nahverkehr

Die Folgen spüren nun die Bahnkunden. Letztlich fallen die Versäumnisse von DB Netz auf die Bahnanbieter zurück, die ihre Züge durch Busse ersetzen müssen. Der Schienenersatzverkehr – sofern sich überhaupt ein Bus auftreiben lässt – braucht auf der Straße deutlich mehr Zeit als der Zug auf der Schiene. Der Nahverkehr büßt so an Attraktivität ein; und das führt im schlechtesten Fall dazu, dass Menschen doch wieder dauerhaft aufs Auto wechseln.

Wirtschaftlicher Schaden entsteht für die Erfurter Bahn

Letztlich tritt aber auch wirtschaftlicher Schaden beim Eisenbahnverkehrsunternehmen ein. Der Erfurter Bahn beispielsweise fehlen derzeit monatlich Einnahmen in sechsstelliger Höhe, weil der Aufgabenträger für ausgefallene Fahrten nicht zahlt und teils noch Strafzahlungen vom Bahn­anbieter fordert. Der wiederum hat die Einnahmen aber kalkuliert und hat Fixkosten für Personal und Fahrzeuge. Normalerweise müsste die DB Netz AG für die von ihr verschuldeten Engpässe einen Schadenersatz an die Verkehrsunternehmen zahlen.

