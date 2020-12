Blick in die Zentrale Leitstelle in Gera, die ab 2021 auch für den Saale-Orla-Kreis zuständig ist.

Gera. Seit Dienstag läuft der Testbetrieb für die Anbindung des Landkreises an die Geraer Leitstelle ab 2021.

Notrufe aus Saale-Orla-Kreis landen in Gera

59 Gemeinden, 12 Städte, 236 Ortsteile, 1777 Straßen, 28.480 Hausnummern, sieben Rettungswachen und 146 Feuerwachen – Diese Zahlen gehen einher mit der Anbindung des Saale-Orla-Kreises (SOK) an die Zentrale Leitstelle in Gera. Seit Dienstag ist der Landkreis mit seinen gut 80.000 Einwohnern zunächst für den Testbetrieb unter realen Bedingungen an die Geraer Rettungsleitstelle angeschlossen, wie aus einer Mitteilung der Stadt Gera hervorgeht.

„Ab sofort gehen Notrufe aus dem SOK in der Zentralen Leitstelle Gera ein“, wird erklärt: „Von dort aus werden dann die eingesetzten Kräfte alarmiert und über Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel Funk koordiniert.“ Da die Leitstelle Saalfeld weiterhin ihren Betrieb aufrechterhalte, habe die Zentrale Leitstelle Gera jetzt vier Wochen Zeit, unvorhergesehene Probleme aufzudecken und zu beheben, heißt es weiter. Im Zuge der Neustrukturierung der Leitstellen in Thüringen wird der SOK dann ab 2021 der Leitstelle in Gera zugeordnet.

Bereits Anfang 2019 begann die Datenversorgung und das Einpflegen der oben genannten Daten in die Datenbank. „Eine Mammutaufgabe, welche viel Zeit und höchste Konzentration forderte, denn am Ende muss alles funktionieren“, wird Geras Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) zitiert: „Die eingehenden Notrufe müssen angenommen, erfasst und entsprechend zugeordnet werden und das im laufenden Betrieb. Die Erreichbarkeit der 112 muss immer gewährleistet sein und ein Fehler kann schwerwiegende Folgen haben.“

Beschafft und installiert wurde in diesem Zusammenhang in der Zentralen Leitstelle Gera auch eine neue Kommunikationstechnik, die zum Beispiel Telefonanschlüsse und Funk mit dem Einsatzleitsystem verbindet. Mit der Erneuerung der Kommunikationstechnik wurde die Leitstelle auf das sogenannte VoIP Protokoll umgestellt. VoIP-Telefonie (Voice-over-IP) ist die gängige Sprachkommunikation über das Internetprotokoll und wird auch als Internettelefonie bezeichnet. Mittels IP-Telefonie können Daten und Telefonate nun über ein und dasselbe Netzwerk geführt werden. Die Zentrale Leitstelle Gera sei eine der ersten Leitstellen in Deutschland, die auf dieses System umgestellt hat. Der Vorteil: Notrufe, die über das Mobilfunknetz einlaufen, könnten unverzüglich geortet werden. Dies helfe, den Einsatzort bei fehlender Ortskenntnis des Anrufers besser zu lokalisieren“, erklärt Thilo Schütz, Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz. Die Kommunikation mit Feuerwehr und Rettungsdienst erfolge über Digitalfunk.