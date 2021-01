27 Feuerwehrmänner aus Gera und Greiz errichten an der Weißen Elster in Gera eine Ölsperre, um Öl, das in Zwötzen in den Fluss geraten war, abzupumpen.

Erste Hinweise zur Herkunft des Öls auf der Weißen Elster in Gera

Nachdem der Rettungsleitstelle am vergangenen Freitag, gegen 13 Uhr, gemeldet wurde, dass in der Weißen Elster ein Ölfilm zu sehen sei, rückten Feuerwehr und Polizei in den Stadtteil Gera-Zwötzen als auch nach Gera-Untermhaus und Bad Köstritz aus. Die Feuerwehr war das ganze Wochenende im Einsatz.

Die zuständigen Verantwortlichen des Zweckverbandes, des Umweltamtes und der Unteren Wasserbehörde haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die Geraer Kriminalpolizei stehe hierzu im Kontakt mit den verantwortlichen Behörden, heißt es vonseiten der Polizei.

Der im Wasser aufgetretene Betriebsstoff sei eine Leichtflüssigkeit, heißt es aus der Stadtverwaltung. Dabei könne es sich um Kraftstoff, Heizöl, Öl oder ähnliches handeln. Die Rohrsysteme, aus denen das Öl in die Weiße Elster gelangte, gehören in die Zuständigkeit des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal. Bereits am Freitag und Samstag untersuchte dieser einen Teilabschnitt der Verrohrung, konnte aber noch keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Wie die Stadt weiter mitteilte, konnte eine Prüfung des unteren Abschnittes der Brütebachverrohrung aufgrund festgefrorener- beziehungsweise überschütteter Schachtdeckel erst gestern durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal erfolgen. Ergebnisse lagen der Unteren Wasserbehörde noch nicht vor.

Die Untere Wasserbehörde im Umweltamt des Dezernates für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt der Stadt Gera war ebenfalls vor Ort. Laut der Unteren Wasserbehörde zeigten die Begehungen bei umliegenden Unternehmen keine augenscheinlichen Auffälligkeiten. Der Einlauf des Brütebachs in die Weiße Elster befindet sich im Areal rund 500 Meter flussaufwärts der Zwötzner Elsterbrücke.

Die Ölsperre in Gera-Zwötzen soll voraussichtlich am Dienstag, dem 19. Januar, abgebaut werden.