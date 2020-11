Ohne Töpfermärkte ist es schwierig

Keramikerin Kerstin Prozell hat seit 20 Jahren in der Vorweihnachtszeit ihren festen Platz in der Amthorpassage. Im Jahr 2000 hat die Ronneburgerin den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und es nicht bereut. In diesem Jahr war es natürlich schwieriger als sonst. Allein neun Töpfermärkte, darunter der wichtigste in Bürgel, wurden coronabedingt abgesagt. Etwa 75 Prozent ihres normalen Umsatzes fehlen deshalb. Nun hofft sie, bis zum 23. Dezember das Jahresergebnis noch etwas aufbessern zu können.