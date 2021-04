Opel von Rentnerin wird in Gera gestohlen

Gera Die Geraer Kriminalpolizei ermittelt zum Pkw-Diebstahl.

Die Besitzerin (80) eines Pkw Opel Corsa meldete am Mittwoch den Diebstahl ihres Fahrzeuges bei der Geraer Polizei. Die Rentnerin habe ihr Auto am Dienstag gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Schleizer Straße auf Höhe der dortigen Postfiliale, abgestellt. Als die Seniorin am Folgetrag gegen 11.30 Uhr zum Parkplatz kam, war ihr Auto nicht mehr da. Eine Suche in der Umgebung verlief erfolglos.

Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Pkw-Diebstahl aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des blauen Opel Corsa mit Geraer Kennzeichen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kriminalpolizei zu melden.