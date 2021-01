Originelle Masken für Geraer Ersties

Rund 600 originelle Alltagsmasken hält die Duale Hochschule Gera Eisenach (DHGE) jetzt für ihre Erstsemester in Gera und Eisenach bereit. Aus Bio-Baumwolle gefertigt, werben die Masken mit einem pfiffigen Spruch für: „Mit Abstand die beste Hochschule“.

Federführend bei dieser Aktion war der Studentenförderverein Gera: Er initiierte — unterstützt vom Unternehmen Energieversorgung Gera (EGG) — eine Spendenaktion. „Auf der Growdfunding-Seite der EGG konnten wir mit Hilfe von mehr als 67 Unterstützern einen Betrag von 2841,11 Euro einwerben. Davon spendeten wir 350 Masken“, berichtet erfreut Heiko Wendrich, 1. Vorsitzender des Studentenfördervereins.

SRH-Hochschule erhält gleichfalls Betrag



Da der Verein schließlich einen fast doppelt so hohen Betrag eingenommen hatte wie benötigt, stellte er 1500 Euro der SRH-Hochschule Gesundheit für Alltagsmasken zur Verfügung. Einen Großteil der Summe sponserte die Energieversorgung Gera, die selbst seit fünf Jahren Mitglied im Studentenförderverein ist. „Unser Unternehmen wollte für die jungen Leute in Gera etwas Gutes tun und zugleich Präsenz zeigen. Neben einem Förderanteil für das Gera-Growd-Projekt spendeten wir zusätzlich 700 Euro direkt an den Verein“, erklärte Rüdiger Erben, Prokurist der Energieversorgung Gera (EGG).

Masken sollen zugleich für Gera als Hochschulstandort werben



„Zum einen möchten wir die Studenten in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Zum anderen wollen wir Synergieeffekte nutzen, um weiterhin auf unsere Hochschulen aufmerksam zu machen und Studenten ins Straßenbild zu locken“, betont Wendrich. Schließlich bekomme der Verein oft die Frage gestellt, wo denn die Studenten seien. Er hofft, dass alle 800 Erstsemester beider Hochschulen in den Genuss einer solchen Maske kommen und für die Stadt werben. „Schön wäre, wenn sie zugleich für Gera als Hochschulstandort werben, damit noch mehr junge Leute den Weg hierher finden.“ Weiterer positiver Effekt für Heiko Wendrich: Die Erstsemester, die sich noch nie ohne Maske gesehen hätten, könnten sich so untereinander erkennen.



Die Alltagsmasken hat die Duale Hochschule für die Erstsemester am Campus Gera in der Bibliothek zum Abholen bereitgelegt. Zugleich finanzierte die Einrichtung weitere Masken für ihre Ersties am Campus Eisenach. „Ursprünglich war die Ausgabe der Masken zur Citytour vorgesehen, die leider nicht stattfinden konnte“, erklärte DHGE-Mitarbeiterin Manuela Mittelberger.