Osterburg soll zum Wissensschloss werden

Es seien kleine Schritte, bis es fertig ist, das Wissensschloss auf der Osterburg, sagt Bettina Gunkel, Hauptamtsleiterin und verantwortlich für das historische Gebäude in Weida. „Auch wenn wir im März loslaufen, wann es abgeschlossen ist, das wissen wir nicht“, sagt sie. Tatsächlich hat sich auf der Osterburg auch im Vorfeld schon einiges getan, einiges soll noch passieren, viele wirken mit. Einen großen Schritt nach vorne wollen die Akteure nun wagen – hin zum sogenannten Wissensschloss.

Seit 2012 gibt es in der Osterburg Ausstellungen und Veranstaltungen zu naturwissenschaftlichen Themen, teilt die Stadtverwaltung Weida mit. Der dortige Stadtrat habe 2014 mit dem Beschluss zur Nutzung des Neuen Schlosses grundsätzlich entschieden, die Räume für Schülerlabore, Experimentierstationen und Ausstellungsflächen für naturwissenschaftliche und technische Themen zur Verfügung zu stellen, heißt es. „Das machen wir bereits im Rahmen der Jahresausstellung“, sagt Gunkel. Auch einige Vereine seien mit eingebunden, beispielsweise der Förderverein Freunde der Osterburg.

Wissensschloss soll mehr als nur Ausstellung werden

Wenn die Akteure am Mittwochmittag in den Räumlichkeiten der Osterburg vom Wissensschloss sprechen, meinen sie aber mehr als nur die Exponate. Es soll um eine außerschulische Weiterbildungsmöglichkeit gehen. Besucher könnten Schüler sein, aber auch andere Interessierte. „Es ist nicht festgeschrieben, wer kommen darf“, sagt Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG). Dazu solle das Wissenschloss über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht werden und die Wirtschaft der Region bei der Fachkräftegewinnung unterstützen. Das Projekt soll gerade benachteiligten und sozial schwache Schülern eine positive Entwicklung bieten, betont Bürgermeister Hopfe. Zudem solle mit der Anschaffung von Tablets und entsprechenden Softwarelösungen auch der Digitalisierung der modernen Welt Rechnung getragen werden.

Globusstiftung unterstützt mit 35.000 Euro

Die Globusstiftung stellt nunmehr für ein Jahr die Mittel für dieses Projekt zur Verfügung und ermöglicht so, dass eine pädagogische Kraft eingestellt werden und technische Voraussetzungen für Aktionstage und Schülerpraktika geschaffen werden können. Mit einem Gesamtvolumen von 35.000 Euro, sagt Jérôme du Maire von Globus Gera. „Die Digitalisierung ist für uns ein wichtiger Punkt, aber auch der Veranstaltungsort und der Fachkräftemangel“, sagt er. Wer die Stelle besetzt, werde erst noch entschieden. Es gebe bereits vier Bewerbungen. „Wir brauchen einen, der die Klientel herlockt“, sagt Sabine Grimm von der Jugendberufshilfe Thüringen. Zudem müsse er die Fäden zusammenhalten, zwischen Vereinen, Stadt, Osterburg, Schulen und allen anderen Beteiligten.

Zumindest eine Schule hat bereits Interesse angemeldet. Ines Wengler von der Comeniusschule in Weida ist am Dienstag beim Treffen mit dabei und vereinbart direkt einen weiteren Termin mit Lehrern, die das zukünftige Wissensschloss in den Unterricht integrieren können.

Die neue Jahresausstellung auf der Osterburg werde unter dem Titel „Die elektrisierte Gesellschaft – Eine Chance für das Klima“am 13. März eröffnet.