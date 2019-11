Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Outlet am Markt von Gera eröffnet

Ein Outlet-Geschäft direkt neben dem angestammten Laden hat Sylvia Haueisen am 6. November in der Großen Kirchstraße in Gera eröffnet. „Die Idee dafür ist schon zwei Jahre alt“, erzählt sie. „Jeder freut sich, wenn er nach Saisonschluss ein Schnäppchen macht. Damit kann ich nun im Stammladen die Ware sortierter anbieten“, sagt die Geraerin. Vor fast neun Jahren eröffnete sie ihren Laden mit Mode für die Dame und den Herren. Für das neue Geschäft stellte sie Kati Fromm-Kruschel ein. Die 38-Jährige wechselte auf eigenen Wunsch vom Schuhhaus-Lobert in das Nachbarhaus und half schon beim Malern des Ladens. In Gold und Silber strahlen die Wände. „Das wirkt edel“, meint die junge Frau, die von sich behauptet, im Kleidungsstil nicht festgelegt zu sein. Ihre Chefin erhofft sich mit der Neueröffnung mehr Kunden. „Der Laden ist auch für Gera gut. Ich zeige, dass man keine Angst haben muss, Neues zu wagen“, so die Inhaberin, die Neustartern leere Geschäfte im Umfeld des Marktes empfiehlt. „Ich bin sehr froh, dass es sich so fügt und überzeugt, dass es gut wird“, sagt Vermieterin Carmen Meierhof. Die ersten Gratulanten zur Eröffnung seien die Geschäftsinhaber vom Österreicher und vom Schuhhaus Lobert gewesen, so Sylvia Haueisen.