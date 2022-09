Papierkraniche als Friedenssymbol in Gera

Gera. Mitteldeutscher Origamitag am 1. Oktober in der Geraer Volkshochschule.

Nach dem abscheulichen und verheerenden Atombombenabwurf US-amerkanischer Bomber auf Hiroshima und Nagasaki zum Ende des Zweiten Weltkrieges hat ein japanisches Mädchen weltweite Aufmerksamkeit für die Kunst des Papierfaltens ausgelöst.

Sasaki Sadako – so ihr Name – war mit ihrer Familie wie auch zigtausende andere Menschen in Japan als Folge der radioaktiven Strahlung an Leukämie erkrankt. Weil der Kranich in der japanischen Mytholgie der Vogel des Glücks und der Langlebigkeit ist, hat die kleine Sasaki begonnen, Papierkraniche zu falten. Denn man sagt, wer 1000 Kraniche faltet, dem werden Wünsche erfüllt.

Kunst des Papierfaltens ist Jahrhunderte alt

Leider hat Sasaki den Wettlauf mit der todbringenden Krankheit nicht gewonnen. Aber ihre Geschichte hat dazu geführt, dass die aus Papier gefalteten Kraniche zu einem Symbol für den Wunsch nach weltweitem Frieden geworden sind.

Das gilt ebenso für die Taube, die auf aktuellen 85-Cent-Briefmarken der Deutschen Post zu finden ist.

Für die schon Jahrhunderte alte Kunst des Papierfaltens hat sich weltweit der Begriff Origami eingebürgert. Und auch in Deutschland gibt es einen Origami-Verein. Dessen 1. Vorsitzende ist die Geraerin Marlene Rostig. Sie hat für den 1. Oktober zum Mitteldeutschen Origamitag in die Volkshochschule Aenne Biermann eingeladen, an dem verschiedene Workshops (je nach Schwierigkeitsgrad) stattfinden.

Workshops werden angeboten

Um die 50 Interessenten hätten ihre Teilnahme bereits zugesagt, so Marlene Rostig. Sie verweist aber darauf, dass unter E-Mail marlene.rostig@googlemail.com noch Anmeldungen möglich sind.

Außerdem werde an dem Tag bei Workshops in der Zeit von 14 bis 16 Uhr auch einem breiten interessierten Publikum aller Altersstufen die Möglichkeit gegeben, den papierfaltenden Akteuren über die Schultern zu schauen und damit Neugier und Freude an der Kunst des Papierfaltens zu entdecken.

Denn – darauf legen Origami-Fans ganz besonderen Wert: Papierfalten ist nicht gleichzusetzen mit Basteln. Also Leim gehe gar nicht und Scheren kommen nur zum Einsatz, um das Faltpapier auf das standardisierte Maß von 15 Mal 15 Zentimeter zuzuschneiden.

Die passionierte Chefin der deutschen Origami-Freunde räumt auch auf mit der landläufigen Ansicht „Das kann ich nicht“. Sie ist überzeugt und weiß aus Erfahrung: „Papierfalten kann jeder erlernen.“

Mittlerweile sei es auch erfreulich weit verbreitet, dass schon in den Kindergärten nach dem Vorbild des deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel, dem Erfinder der Kindergärten, Papierfalttechniken spielerisch angewendet werden. „Viele werden sich noch an Papierflieger und Schiffchen erinnern“, ist sich Marlene Rostig ziemlich sicher.

Sie habe die Freude am Papierfalten auch im Kindergarten entdeckt und ihre Fertigkeiten vervollkommnen können, weil die Oma aus dem Westen ein Buch über die Kunst des Papierfaltens geschickt hatte. Dann, mit 16 Lenzen, sei es ja auch möglich gewesen, die Origami-Vereinigung im Westen kennenzulernen. Und heute sei es so, dass von den sechs Mitgliedern im Vorstand von Origami Deutschland e. V. vier „Ossis“ seien, auch ein Mann sei darunter.

Weihnachtliches Origami an der Volkshochschule

Marlene Rostig macht noch auf einen besonderen Termin aufmerksam, nämlich auf ein weihnachtliches Origami an der Geraer Volkshochschule am 12. November von 9 bis 13 Uhr, für das man sich bereits jetzt in der Talstraße 3 anmelden kann. Dann werden vor allem Motive im Mittelpunkt stehen, wie Sterne nach dem Vorbild der Erfinderin Carmen Sprung, der besondere Blaue Stern nach Maria Sinayskaja oder Papierschachteln nach Tomoko Fuse zum Verschenken an Weihnachten oder eben auch Papierkraniche.