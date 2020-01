Nach einem Streit zweier Rentner um einen Parkplatz in Gera ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. (Symbolbild)

Gera. In Gera stritten sich zwei Rentner um einen Parkplatz. Beide mussten danach medizinisch versorgt werden.

Parkplatzstreit unter Rentnern in Gera eskaliert

Wegen eines Parkplatzes haben sich zwei Senioren in Gera derart in die Haare bekommen, dass ihr Zank ein Fall für die Polizei geworden ist. Bei ihrem Streit verletzten sich die 77 und 81 Jahre alten Männer leicht und mussten medizinisch versorgt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.