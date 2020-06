Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pferde brechen von Koppel aus - Von Bäumen Rinde abgeschält - Hammerwurf-Seile gestohlen

Nach gestohlenem Pfosten brechen Pferde aus

Unbekannte beschädigten zwischen 1. und 2. Juni einen Recyclingpfosten, welcher zur Umzäunung einer Pferdekoppel in der Lietzscher Straße in Gera zählte. Folglich brachen weitere Pfosten ab, so dass die auf der Koppel befindlichen Pferde entweichen konnten. Glücklicherweise wurden die Tiere in einem benachbarten Ort unversehrt aufgegriffen. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise unter Tel. 0365 / 829-0.

Seat aufgebrochen

Am Dienstag kam die Geraer Polizei in der Geraer Eisenbahnstraße zum Einsatz, um die Ermittlungen zu einem Fahrzeugaufbruch aufzunehmen. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe des dort abgestellten Seat ein und durchwühlten den Innenraum. Ob etwas daraus gestohlen wurde, ist bis dato nicht bekannt. Da die Halterin des Fahrzeuges nicht erreicht werden konnte, wurde der Seat zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise unter Tel. 0365 / 829-0.

E-Bike touchiert Mazda

Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr touchierte der Fahrer (43) eines E-Bikes einen entgegenkommenden Mazda (Fahrer 61), als er in Gera-Wacholderbaum unterwegs war. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der E-Bike-Fahrer in einer Kurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn, so dass es zur Kollision kam. Der 43-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Seile von Hammerwurf-Anlage gestohlen

Bislang unbekannte Diebe trieben in der Zeit vom 14.03. bis 28.05. ihr Unwesen beim Leichtathletikverein Am Sommerbad in Bad Köstritz. Wie am Dienstag bekannt wurde, stahlen die Täter mehrere Seile der vereinseigenen Hammerwurf-Anlage und entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise unter Tel. 0365 / 829-0.

Yamaha gestohlen

Eine Yamaha mit Berliner-Kennzeichen geriet offenbar unbekannten Tätern ins Visier. In der Zeit vom 2. bis zum 3. Juni stahlen die Diebe das in einer Grundstückseinfahrt Am Hermsdorfer Anger abgestellte Zweirad und entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise unter Tel. 0365 / 829-0.

Einbrecher scheitern an Vogtlandwerkstätten

Wie der Greizer Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, versuchten unbekannte Täter in der nicht näher eingrenzbaren Tatzeit (bis zum 2. Juni) gewaltsam in die Vogtlandwerkstätten in der Weißendorfer Straße in Zeulenroda zu gelangen. Die Einbrecher scheiterten glücklicherweise, verursachten allerdings Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweise zu den Tätern: Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen.

Bei gescheitertem Einbruch in Ärztehaus hohen Schaden verursacht

Die Greizer Polizei kam am Dienstag aufgrund eines versuchten Einbruches Am Puschkinpark in Zeulenroda zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20. bis zum 28. Mai gewaltsam in das Gebäude des Ärztehauses zu gelangen, scheiterten jedoch. Bei dem Einbruchversuch verursachten die Täter allerdings Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Gera (0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

Von Bäumen Rinde vollständig abgeschält

Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zu drei beschädigten Bäumen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wie am Dienstag bekannt wurde, trieben unbekannte Täter in der Vergangenheit ihr Unwesen in einer Parkanlage auf dem Platz der Freiheit in Weida und entfernten von drei Zierkirschen die Rinde. Die Tatzeit kann hier bis zum 28. Mai eingegrenzt werden.

Die Rinde wurde vollständig von den circa 15 Jahre alten Bäumen abgeschält. Die Polizei fragt: Haben Sie beobachten können, wer sich an den Bäumen zu schaffen gemacht hat? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizeiinspektion Greiz, zu melden.