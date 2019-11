Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pferdegespann-Unfall als Momentaufnahme

"Ungehobene Schätze - Geraer Fotopostkarten aus der Sammlung Grossmann" heißt ein neues Buch, das vom Geraer Verlag Edition Spörlstein gemeinsam mit dem Stadtarchiv Gera herausgegeben wurde. Am Freitag stellte Verleger Frank Rüdiger mit Klaus Brodale, Christel Gäbler und Hartmut Grossmann ein druckfrisches Exemplar vor.

Es sind tatsächlich Schätze, die der Geraer Hartmut Grossmann, Sammler historischer Ansichtskarten, darin zeigt. Erstmals ist damit ein Konvolut von sehr seltenen Fotopostkarten veröffentlicht. Bei einem Großteil der originalen Fotoabzüge zwischen 1900 und 1930 handelt es sich um unveröffentlichtes Material. „Besonders an diesen Fotopostkarten ist, dass sie in viel geringerer Auflage erschienen sind als jene Postkarten, die man heutzutage noch überall und zu einem Spottpreis erhält. Fotopostkarten entstanden zumeist auf Initiative des Fotografen gemeinsam mit interessierten Geschäftsinhabern, Privatleuten und Hausbesitzern. Der Fotograf hat sich in der Regel über Wurfsendungen angekündigt und für seine Arbeit geworben. Wie viele Abzüge dann entstanden, wissen wir nicht, aber es waren keinesfalls eintausend oder einhundert, sondern sehr wenige. Bei vielen solcher Aufnahmen kann man heutzutage durchaus davon ausgehen, dass es vielleicht die noch einzig existierende ist“, erzählt Hartmut Grossmann. Der langjährige Sammler weiß: Erst seit einigen Jahren wird das Potenzial solcher Exemplare geschätzt. „Dabei sind sie besonders reizvoll, weil sie 1:1 die Realität abbilden und weder koloriert noch retuschiert wurden. Das Haus, der Ladenbesitzer, die Turnmannschaft, alles war exakt, wie als Aufnahme zu sehen. Die Fotos sind Spiegelbilder einer Zeit und eines Alltags, die wir so nicht wiedererleben werden, aber auf diese Weise nachvollziehen können. Das macht die Fotopostkarten für mich so wertvoll“, beschreibt Grossmann.

Mit großer Freude macht der Sammler seine Raritäten öffentlich und spannt gemeinsam mit dem früheren Stadtarchivar Klaus Brodale den Bogen vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Menschen, Häuser, Gassen, Straßen, Geschäftsleben, Vereine, Feste, Sport und alltägliche Begebenheiten rückten damals in den Postkarten-Fokus. Zu den kuriosesten Momentaufnahmen zählt wohl ein Unfall im August 1912 mit einem Pferdegespann am Nicolaiberg, bei dem ein Pferd durchs Schaufenster des Ladens von Kaufmann Gustav Pöhlitz kam.

Die Recherche zum Buch geriet für Grossmann und Brodale häufig zur Sisyphus-Arbeit. „Es war sehr spannend, sehr amüsant und mitunter sehr langwierig“, erzählt Hartmut Grossmann. Mitunter sei es schwierig gewesen, entsprechende Ansichten zuzuordnen. Hier halfen oft die alten Geraer Adressbücher weiter. „Wenn man dann ein Haus zuordnen kann, dorthin fährt und einen, manchmal klitzekleinen Beweis dafür findet, ist das ein wunderbares Gefühl“, so der Geraer, dessen Fundus an Fotopostkarten noch viel größer ist. Insofern könnte einem zweiten Teil des Buches nichts im Wege stehen, sollten die Geraer großes Interesse an den „Ungehobenen Schätzen“ zeigen. Das würde nicht nur Hartmut Grossmann und Klaus Brodale, sondern natürlich auch Christel Gäbler, die Leiterin des Stadtarchivs, die mit einem Vorwort vertreten ist sowie Verleger Frank Rüdiger freuen. „Das Buch bringt neue Einblicke und Dinge, die bisher noch gar nicht so im Bewusstsein der Gerschen waren“, so Rüdiger.

Am 27. November, um 17 Uhr, wird das Buch im Stadtmuseum Gera präsentiert. Der Eintritt ist frei. Ab 28. November ist das Buch im Handel erhältlich.