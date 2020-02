PI Ceramic in Lederhose produziert im Herbst im neuen Objekt

Zur Grundsteinlegung für das neue Büro- und Produktionsgebäude am Standort Lederhose Anfang Juli im vergangenen Jahr, sagte Patrick Pertsch, Geschäftsführer der PI Ceramic: „Was für ein schöner Tag.“ Es sind weitere gute Tage dazugekommen. Der Rohbau des 7500 Quadratmeter großen Objektes ist bis auf die Fenster im zweiten Obergeschoss abgeschlossen. Sie werden nächste Woche geliefert. „Ein bisschen Verzug gab es unsererseits bei der Planung für Entwässerung des Objektes“, so Pertsch. „Aber das Landratsamt Greiz hat die nachgereichten Unterlagen zügig bearbeitet.“

Innenausbau hat begonnen

Vor zwei Wochen wurde mit dem Innenausbau des Erdgeschosses begonnen. Auch regionale Gewerke aus Münchenbernsdorf und Gera sind dabei. Ziel sei es, im Herbst 2020 hier die Multilayer-Aktor-Produktion, eine Technologie zur Herstellung keramischer Bauteile, zu starten. Etwa 350 Quadratmeter der Fläche in diesem Bereich werden einem Reinraum vorbehalten sein. „Die Multilayer Aktoren, deren Schichten dünner als ein Haar sind, werden industriell eingesetzt, um Flüssigkeiten wie Klebstoffe zu dispensen“, erläuterte der Geschäftsführer. „Das heißt, es werden ganz feine Tropfen, die man nur unter einem Mikroskop sieht, auf eine Oberfläche geschossen. Die Klebstoffe benutzt man, um zum Beispiel die Leiterplatten in den immer moderneren Handys zu bestücken. Unsere Multiplayer Aktoren können bis zu 1000 Klebstoffpunkte pro Sekunde abgeben. Die Nachfrage danach steigt ständig.“

Im Reinraum werden künftig 30 Spezialisten arbeiten, 100 Mitarbeiter im gesamten Erdgeschoss. Das erste Stockwerk ist für Montagelinien vorgesehen, die nicht so maschinenintensiv sind. Auch hier wird es einen Reinraum geben. Büros sind im zweiten Obergeschoss zu finden.

Mit der Tiefgarage des Objekts werden zusätzlich 60 Stellplätze geschaffen. Auf dem Dach soll noch eine Photovoltaikanlage installiert werden. Gleichzeitig entsteht ein Blockheizwerk mit 380 Kilowatt.

Neue Arbeitsplätze entstehen

Maik Schneider, Inhaber der Firma Heizung, Sanitär und Klempnerei aus Münchenbernsdorf, beim Installieren der Heizung. Foto: Ilona Berger

Für den gesamten Bau und die Ausrüstung investiert PI Ceramic über zehn Millionen Euro. In wenigen Tagen kommt eine neue Sputter-Anlage. Kosten: eine Million Euro. Sie ermöglicht, sehr dünne Metallschichten auf eine Oberfläche zu bringen.

Platzmangel und die anhaltende Kundennachfrage waren die Gründe für die Erweiterung. Gegenwärtig zählt das Unternehmen 330 Mitarbeiter und elf Auszubildende sowie Studenten. Sie wohnen zum Beispiel in Gotha, Erfurt und Merseburg. Mit der Fertigstellung des gesamten Objektes können weitere 250 Arbeitsplätze geschaffen werden.

PI Ceramic erzielte 2019 einen Umsatz von 31 Millionen Euro. Das Unternehmen stellt hochwertige piezokeramische Bauelemente unter anderem für die Medizintechnik und Drucktechnik her. Auch in Abstandssensoren für Autos ist Piezokeramik zu finden. Die Produkte gehen in fast alle europäischen Länder, in die USA und nach Asien. „Wegen des Corona-Virus haben wir seit Februar den Mitarbeitern des Vertriebes und des Kundenservice zu ihrem Schutz eine Reisesperre für den asiatischen Raum ausgesprochen“, erklärt Patrick Pertsch. „Bei Zulieferteilen gab es drei Wochen Verspätung wegen der Corona-bedingten Verlängerung der chinesischen Neujahrsferien. Gegenwärtig erhalten wir aus China viele Anfragen für Ultraschallringe. Diese werden zum Herstellen von Atemschutzmasken benötigt.“

Um PI Ceramic jungen Leuten vorzustellen, nimmt das Unternehmen in diesem Jahr an zwölf Messen teil, so am 18. März bei der 13. Ostthüringer Studienmesse im Kultur- und Kongresszentrum Gera. Am 31. März laden zwischen 15 und 18 Uhr im Gewerbegebiet Hopfenberg sechs dort ansässige Unternehmen, so auch PI Ceramic, zum Ausbildungsinfotag ein. Sie stellen sich mit spannenden Aktionen Schülern und künftigen Auszubildenden vor.