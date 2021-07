Pöbeleien auf Bahnhofsvorplatz eskalieren - Einbruch in Waschanlage

Gera. Zwei Männer sind von einer Gruppe Unbekannter angegriffen worden und es gab einen Einbruch in eine Waschanlage: Die Polizeimeldungen aus Gera.

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sind Samstagnacht gegen Mitternacht auf dem Bahnhofsvorplatz in Gera angegriffen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden sie von einer Gruppe Unbekannter angesprochen und angepöbelt. Als sich die beiden jungen Männer entfernen wollten, wurden sie von Personen aus der Gruppe verfolgt, angegriffen und leicht verletzt.

Die Polizei konnte die Täter nicht finden. Eine medizinische Sofortversorgung der beiden jungen Männer sei nicht notwendig gewesen, teilt die Polizei mit. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Geraer Polizei Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Angreifern geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.

Unbekannte Einbrecher in eine Waschanlage

Gewaltsam sind Unbekannte in der Zeit von Freitag, 23.30 Uhr, zu Samstag, 0.30 Uhr, in einen Technikraum einer Waschanlage in der Zopfstraße in Gera eingebrochen. Ziel war nach Angaben der Polizei ein dort aufgestellter Einzahlungsautomat der Waschanlage.

Auch diesen öffneten die Einbrecher gewaltsam, um die Geldkassette zu stehlen und anschließend unerkannt zu flüchten.

Die KPI Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.

Einbruch in ehemaligen Marktkauf

Eine Zeugin hat Sonntagfrüh eine eingeschlagene Fensterscheibe in einem leerstehenden Gebäude in der Wiesestraße in Gera gesehen. Außerdem bemerkte sie Stimmen aus dem betreffenden Haus und ein davor abgestelltes Fahrrad. Die Zeugin meldete den vermeintlichen Einbruch in den ehemaligen Marktkauf der Geraer Polizei.

In dem Moment, als die Täter, zwei Männer im Alter von 29 und 36 Jahren, das leerstehende Gebäude verließen, stellten sie die Polizeibeamten und die Zeugin. Ihr Beutegut, sechs Biergläser, führten die Täter noch mit sich. Beide Männer müssten sich nun für ihr Verhalten strafrechtlich verantworten, teilt die Polizei mit.

Schranke zu einem Parkplatz verbogen

Die Schranke zu einem großen Parkplatz in der Neuen Straße in Gera haben Unbekannte in der Zeit von Freitagabend, gegen 22 Uhr, bis Samstag, gegen 12 Uhr, verbogen.

Die Geraer Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.