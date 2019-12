In dem leerstehenden Gebäude in Gera brannte Müll und Unrat.

Gera. Unbekannte hatten in der Nacht zum 2. Dezember ein Auto in Gera gestohlen. Nun konnte der Peugeot gefunden werden. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Gera.

Polizei Gera: Müll und Unrat in Flammen – Gestohlenes Auto wiedergefunden

Zeugen nach Brand gesucht

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr meldete eine Zeugin einen Brand in einem leerstehenden Industriegebäude An der Himmelsleiter in Gera. Wie die Polizei mitteilte, war aus ungeklärter Ursache Müll und Unrat in Flammen aufgegangen. Eine starke Rauchentwicklung war zu sehen - die Feuerwehr begann unverzüglich mit dem Löschen. Ein Übergreifen des Feuers habe glücklicherweise verhindert werden können.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Telefonnummer: 0365 / 8234-1465.

Gebäudebrand in Gera – Feuerwehr rückt mit schwerem Atemschutz an

Mopedfahrerin leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Unfall in der Reichsstraße in Gera. Den Angaben der Polizei zufolge wurde bei einem Auffahrunfall eine 27-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gestohlenes Auto gefunden

Am Donnerstagmittag ist ein zuvor gestohlenes Auto in Gera wieder gefunden worden. Unbekannte hatten den Peugeot in der Nacht zum Montag vom Gelände eines Autohauses im Eselsweg in Gera gestohlen. Am Donnerstag wurde der Peugeot Traveller in der Feuerbachstraße wieder gefunden. Das Fahrzeug wurde unversehrt geparkt, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat das Auto auf Täterspuren untersucht. Im Zuge der andauernden Ermittlungen werden weiterhin Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden.

