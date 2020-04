Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Gera sucht mit Fahndungsfoto nach vermeintlichem Dieb

Seit dem 3. August 2019 ermittelt die Kriminalpolizei Gera zu einem Diebstahl in Gera. Laut Polizei wurde an dem Tag einem mittlerweile 60-jährigen Mann gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in der Berliner Straße die Geldbörse samt persönlichem Inhalt gestohlen.

Mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte habe eine männliche Person kurz nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten in einer Bank in der Leibnizstraße in Gera eine vierstellige Summe vom Konto des Geschädigten abgehoben.

Die Kriminalpolizei Gera sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei

Aufgrund vorhandener Videotechnik konnte die männliche Person beim Abheben des Geldes aufgenommen werden. Die Kriminalpolizei Gera sucht nun durch die Veröffentlichung des Fotos Zeugen, welche Hinweise zur Identität bzw. zum Aufenthalt des unbekannten Täters geben können. Hinweise erbittet sich die KPI Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465.

