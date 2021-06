Unfall mit drei Verletzten - Größerer Polizeieinsatz - Randalierer und Schläger

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Größerer Polizeieinsatz im Park der Jugend

Mehrere Polizeistreifen kamen Montagabend gegen 21 Uhr im Park der Jugend nahe der Heinrichstraße zum Einsatz, nachdem dort ein 27-jähriger Mann im offenbar erheblich alkoholisierten Zustand mit einer Frau (27) und einem weiteren Mann (46) in Streit geriet.

Der Streit endet in einer körperlichen Auseinandersetzung. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der 27-Jährige äußerst aggressiv und suchte die Konfrontation gegenüber weiteren Anwesenden. Auch einem Platzverweis kam er nicht nach und warf Glasflaschen in Richtung von Passanten. Aufgrund des Verhaltens wurde der 27-Jährige in Gewahrsam genommen, wobei er Widerstand leistete. Die Geraer Polizei leitete Ermittlungen gegen den Mann ein.

33-Jähriger randaliert in der Nacht

Weil er Dienstagabend gegen 23.15 Uhr in der Turnerstraße / Zeitzer Straße randalierte und auch eine Pflanze von einem Eiscafé beschädigte, sprach ihn ein Anwohner (54) auf sein Verhalten an. Der 33-jährige Störenfried beleidigte diesen daraufhin und schlug mehrfach auf ihn ein. Polizeibeamte ermittelten, dass der 33-Jährige auch gegenüber einem weiteren Anwohners (34) handgreiflich wurde. Der Täter muss nun mit Anzeigen rechnen. Eine medizinische Versorgung der Anwohner war nach aktuellem Stand nicht notwendig.

Unfall mit drei Verletzten

Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr kam es auf der Kreisstraße 5 / Abfahrt Cretzschwitz zum Zusammenstoß zwischen einem VW Transporter (Fahrer 34) und einem Pkw Skoda (Fahrerin 30). Aufgrund des Unfalles mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Zudem wurden sowohl die beiden Fahrer als auch ein Beifahrer im Transporter (53) leicht verletzt, so dass sie alle in ein Krankenhaus gebracht wurden. Aufgrund des Unfalles kam es vereinzelt zu Verkehrsstörungen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Motorsense gestohlen

Von Sonntag zu Montag gelang es einem unbekannten Dieb gewaltsam in die Laube sowie den Schuppen eines Gartens in der Straße der Völkerfreundschaft in Gera einzudringen. Dabei verursachte der Täter nicht nur Sachschaden. Zudem entwendete er eine im Schuppen abgestellte Motorsense. Die Geraer Polizei nimmt unter Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Pkw zerkratzt

Ein in der Zeulenrodaer Bauerfeindallee abgestellter Skoda geriet ins Visier unbekannter Täter. Am 5. Juni in der Zeit von ca. 16:45 Uhr bis 17:37 Uhr beschädigten diese den Lack des Fahrzeuges am hinteren linken Kotflügel, indem sie diesen zerkratzten. Die Greizer sucht Zeugen unter 03661 / 6210.

Handwagendieb

Den Diebstahl eines Handwagens von Innenhof seines Hauses meldete am Montag der 63-jährige Besitzer der Greizer Polizei. Wie sich herausstellte verschaffte sich ein bislang unbekannter Dieb am vergangenem Wochenende Zutritt zum Grundstück in der T.-Körner-Straße in Greiz, offenbar mit dem Ziel, den zweirädrigen Handwagen aus Metall zu stehlen. Mit dem Beutegut gelang dem Dieb schließlich unerkannt die Flucht. Die Greizer Polizei sucht Zeugen: Tel. 03661 / 6210.

