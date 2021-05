Polizeieinsatz in Straßenbahn - Streit an Tankstelle eskaliert

Gera. Das meldet die Polizei am Dienstag aus Gera und Umgebung.

Weil ein Jugendlicher am Montag gegen 13.25 Uhr bei einer Fahrscheinkontrolle in der Geraer Straßenbahn in der Berliner Straße mehrfach umherspuckte, wurde er von Mitarbeitern der Bahn aufgefordert zu gehen.

Wie die Polizei mitteilt, beleidigte der Jugendliche die Mitarbeiter, rannte in der Bahn umher und versuchte einen der Kontrolleure zu schlagen beziehungsweise zu treten.

Auch als Polizisten dazu kamen, ließ er sich nicht beruhigen und spuckte weiter um sich. Zudem beleidigte er ebenfalls die Beamten.

Die Polizei nahm ihn mit zur Dienststelle. Dabei leistete er massiv Widerstand und versuchte, die Polizisten anzugreifen. Der Junge wurde in die Obhut seines Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss sich nun für sein Verhalten verantworten. Ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Ermittlungen gegen 42-Jährigen eingeleitet

Nach einem Streit mit einem anderen Mann im Bereich einer Tankstelle in der Hauptstraße in Raitzhain hat ein 42-Jähriger Montagvormittag die Geraer Polizei gerufen. Als die Polizei kam und das Geschehen klären wollte, schlug der mit über 1,7 Promille alkoholisierte Mann unvermittelt in Richtung der Beamten und verletzt einen dabei. Nach Polizeiangaben konnte der 42-Jährige zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Dabei habe er weiterhin Widerstand geleistet.

Zwei Fahrräder aus Keller gestohlen

Von Sonntag zu Montag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Matthes-Straße in Gera. Sie brachen eine Kellerbox auf und stahlen aus dieser zwei dort abgestellte Fahrräder. Der Versuch, eine zweite Kellerbox zu öffnen, schlug fehl. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.