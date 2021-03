Polizeieinsatz vor Hauptbahnhof - Sinnlose Zerstörungswut - Einbruch in Tankstelle

Polizeieinsatz vor dem Hauptbahnhof

Freitag gegen 14 Uhr gab es am Platz vor dem Hauptbahnhof in Gera zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 33 Jahren. Es kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Die beiden Männer wurden vor Ort angetroffen und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In Bildungseinrichtung sinnlos randaliert

Bislang Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag zum Sonntag in eine Bildungseinrichtung am Nicolaiberg ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und hebelten eine Tür zum Gebäude auf und drangen in das Gebäude ein. In der Einrichtung versprühten die Randalierer einen Feuerlöscher und drehten im Sanitärbereich die Wasserhähne auf. Noch nicht genug von dem, brachten die Täter die Sanitäranlage auch noch zum Überlaufen. Weiterhin zerstörten die Täter mehrere Blumenkästen. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefonnummer 0365/829-0.

Einbruch in Tankstelle

Die Geraer Polizei ermittelt zu einem Einbruch und sucht nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstagabend zum Sonntagfrüh zu einer Tankstelle in der Heeresbergstraße. Dort drangen die Täter durch ein Fenster in die das Gebäude ein und brachen einen Schrank auf. Zeugenhinweis an die Geraer Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.

Einbruch in mehrere Gärten

Gleich in sechs Gärten in einer Gartenanlage in der Niederndorfer Straße in Töppeln drangen unbekannte Täter in der Zeit vom Freitag zum Samstag ein. Die Einbrecher beschädigten mehrere Eingangstüren und entwendeten aus den Gartenlauben diverse Werkzeuge und Lebensmittel. Die Polizei Gera ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Fahrraddieb gestellt

Als Polizeibeamte am Samstagmorgen gegen 4:30 Uhr einen Fahrradfahrer in der Geraer Lange Straße kontrollierten, mussten die Beamten im feststellen, dass das Fahrrad des 48-jährigen Radlers zur Fahndung ausgeschrieben war. Obendrein hatte der 48-Jährige noch Drogen einstecken. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden kleine Mengen Drogen sowie ein weiteres Fahrrad gefunden. Auch bei diesem Rad stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad gestohlen war. Die Geraer Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 48-jährigen Mann eingeleitet.

Sinnlose Gewalt auf dem Greizer Burgplatz

Am Samstag ging gegen 18:30 Uhr bei der Polizei in Greiz die Mitteilung ein, dass eine Gruppe Jugendlicher am Burgplatz eine Straßenlaterne beschädigt hatte. Sofort eilten mehrere Streifenwagen in den Bereich. Die Beamten konnten die Randalierer in der Nähe stellen. Die heranwachsenden Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung rechnen.

Einbruch in Schuppen

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch in einen Schuppen in der Höhe Straße in Zeulenroda-Triebes aufgenommen. Bislang unbekannte Täter drangen vom Freitag zum Samstag in einen Schuppen ein und entwendeten aus diesem ein Fahrrad. Zeugen die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661/6210 oder bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden.

