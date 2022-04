Die Polizei in Gera wurde in die Heinrichstraße gerufen. (Symbolbild)

Polizeieinsatz wegen Belästigung in Gera

Gera. Die Polizei in Gera wurde am Wochenende in die Heinrichstraße gerufen, nachdem hier vier weibliche Jugendliche von zwei Männern belästigt wurden.

Samstagabend machten sich mehrere Polizeistreifen in Gera auf den Weg in die Heinrichstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden hier vier weibliche Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren von zwei jungen Männern unangemessen angesprochen. Als die beiden auf ihr Verhalten angesprochen wurden, antworteten sie mit Beleidigungen. Beim Versuch, die Situation zu schlichten, griff ein 20-Jähriger in das Geschehen ein. Dafür wurde er von den den Männern körperlich angegriffen und dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei einen der Täter, einen 22 Jahre alten Mann, ausfindig machen. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen und zur Identität des zweiten Täters machen können. Die Polizei kann über folgende Telefonnummer kontaktiert werden: 0365 / 829-0.

