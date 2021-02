Packstation in der Dornaer Straße.

Post eröffnet weitere Packstation in Gera

Die Deutsche Post hat eine weitere sogenannte Packstation vorm Rewe-Markt in der Dornaer Straße 2 mit 92 Fächern in Betrieb genommen. Kunden können dort künftig rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden allerdings die DHL Paket App.