„Wir haben auf Dich gewartet“, ruft ein Lusaner Spatzenkind. Gleich neben der Straßenbahnhaltestelle Laune bog in diesem Moment der Geraer Weihnachtsmann um die Ecke. Er war mit der Straßenbahn zu seiner diesjährigen Premiere gefahren.

Tradition seit 20 Jahren

Vanessa Prager vom Lusaner Stadtteilbüro hatte ihn eingeladen. Denn auch dieses Jahr sollte die Tradition des Lusaner Weihnachtsbaumes ihre Fortsetzung finden. Begründet hatte sie vor 20 Jahren die damalige Stadtteilmanagerin Steffi Nauber. Wurde im Vorjahr ein Baum vor einen Einkaufsmarkt gestellt, bekam diesmal eine am Standort gewachsene Fichte neue Lichterketten und neuen Keramikschmuck.

Die Lichterketten, so erzählte Andrea Schramm von der Kindervereinigung, wurden aus dem Fonds für die Soziale Stadt Lusan finanziert. Das Anbringen mit Hubbühne übernahm Firmeninhaber Frank Pfab auf seine Kosten. Die Keramikanhänger entstanden in der vereinseigenen Werkstatt.

Dass auch das Grün am Fuße des Baumes Schmuck trägt, hatten die Mädchen und Jungen der Spatzengruppe aus der Kindertagesstätte Kinderland in Trägerschaft der Volkssolidarität mit Simone Kandziora und Diana Beer gebastelt. Aus Toilettenpapierrollen waren so Kerzen, aus Holzspateln zur Untersuchung des Rachenraumes Weihnachtsmänner und aus alten, braun angemalten Glühlampen und Pfeifenputzerdraht Elche geworden.

Als alles an den Zweigen hing, sangen die Kinder „Lasst uns froh und munter sein“. Die Augen des Weihnachtsmannes leuchteten. „Es ist wirklich herrlich, wieder in diesem Kostüm zu stecken, sagte der Weihnachtsmann.

Theresia Friedrich, die im Stadtteilbüro oft als Fürsprecherin für den ersten Lusaner Bauabschnitt auftritt, teilte die Freude des Bärtigen. „Ich finde diesen Baum wunderbar, auch weil das hier ein schöner, zentraler Standort ist!“. „Ich bin nur deswegen da“, meinte Gabriele Froherz vom Aktionsfondsbeirat.

„Wo sind Deine Rentiere“, wollte beim Abschied der kleine Damian wissen. „Wenn ich in der Stadt bin, dürfen sie sich im Tierpark erholen“, antwortete der Weihnachtsmann.