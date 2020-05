Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Professioneller Bühnentanz trotz Pandemie

Noch Anfang März stand das Ensemble des Thüringer Staatsballetts, bestehend aus 22 Tänzerinnen und Tänzern, auf der Bühne des Großen Hauses in Gera und feierte mit großem Erfolg die Premiere des zeitgenössischen Dreiteilers “Impulse“. Als Mitte desselben Monats der Spielbetrieb des Theaters Altenburg Gera stillgelegt wurde, hatte dies für alle fünf Sparten Konsequenzen, deren Ausmaß schwierig zu kalkulieren war. Seit geraumer Zeit erfreuen die Künstler des Hauses nun alternativ über die medialen Kanäle und virtuellen Räume die Herzen ihres Publikums und schaffen es auf diese Weise, den persönlichen Draht in gewisser Weise aufrechtzuerhalten.

Virtuelle Trainings mit Klavierbegleitung aus Homeoffice

Auch Mitglieder des Thüringer Staatsballetts, unter Direktorin und Chefchoreografin Silvana Schröder, liefern im Rahmen dieser Aktion regelmäßig Beiträge. Doch die Compagnie ist auch noch in anderer Form online aktiv: Mehrere Wochen lang hielten die drei Ballettmeister Maud Wachter-Trémeau, Viktor Koldamov und Vitalij Petrov abwechselnd sechs Mal wöchentlich ihre 90-minütigen Trainingseinheiten über virtuelle Plattformen ab und wurden dabei sogar live am Klavier begleitet, wobei sich die Repetitorin – ebenfalls von Zuhause aus – zuschalten konnte.

Immerhin half diese Interimslösung den Tänzern dabei, ihre körperliche Fitness und Muskelwärme aufrecht zu erhalten. Doch dauerhaft kann virtuelles Training die Originalbedingungen, die nötig sind, um auch das Verletzungsrisiko zu verringern, bei weitem nicht ersetzen: flexiblen Tanzboden, räumliche Weite für Sprünge, Drehungen und Hebungen oder lange Ballettstangen, um Halt zu gewähren. „Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der Aspekt der körperlichen Interaktion, weil beim Tanz unter idealen Bedingungen nicht nur Pas-de-Deux, Hebungen oder Gruppenformationen auf die Bühne gebracht werden, sondern auch Korrekturen in Bezug auf die Körperhaltung oder die Ausführung mancher Schritte und Bewegungen vorgenommen werden müssen,“ so Silvana Schröder, „Beim Training vor Ort hat der verantwortliche Ballettmeister wenigstens direkten Sichtkontakt, auch wenn Berührungen mit den Tänzern derzeit nicht möglich sind.“

Parallel zu den Onlinetrainings entwickelte die Ballettdirektion gemeinsam mit der Technischen Direktion und der Haustechnik einen detaillierten Plan, der nun die Durchführung von Live-Trainings unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gestattet. Einschließlich der 14 Eleven sind die insgesamt 36 Tänzer seit 25. Mai in kleine Gruppen aufgeteilt, die jeweils gleichzeitig auf drei Bühnen des Theaters in Gera für eine Stunde lang trainieren.

Ballettstangen sowie die Garderoben und Bäder werden explizit zugeteilt

Bei sechs Trainingstagen und zwei Einheiten pro Tag kommt jeder Tänzer somit auf jeweils vier Trainingseinheiten. Auch die Plätze an den Ballettstangen sowie die Garderoben und Bäder werden explizit zugeteilt. Nach jedem Training werden die Räume belüftet und die Ballettstangen gereinigt. Diese und weitere Sicherheitsvorkehrungen durchlaufen nun eine zweiwöchige Testphase, so dass jederzeit Änderungen vorgenommen werden können. „Ich freue mich, dass wir wieder im Theater trainieren dürfen“, resümiert die italienische Tänzerin Stefania Mancini, nachdem sie von den Wiederaufnahmeplänen erfahren hatte. Ob und wann man sie wieder als Clara in Tschaikowskis „Der Nussknacker“ erleben kann, bleibt derzeit noch abzuwarten.