Projekt gegen häusliche Gewalt: Hilfe für die jüngsten Opfer

Durchschnittlich 100 Kinder und Jugendliche pro Jahr sind in der Stadt Gera von häuslicher Gewalt betroffen, hat die Statistik der Interventionsstelle erfasst. Der Kinder- und Jugendschutzdienst registrierte in den letzten drei Jahren durchschnittlich 19 Kinder mit häuslichen Gewalterfahrungen. Bei Gewalt zwischen Elternteilen sind Kinder stets involviert. Nicht direkt betroffen, sind sie aber jene, die Prügelattacken, Gewalt in der Familie wahrnehmen, spüren, hören oder sehen. „Als derart Betroffene kommen sie jedoch selten in die vorhandenen Hilfsangebote. Zudem wenden sich die Familien erst nach dem Abklingen der Krise an Beratungsstellen und häufig erst dann, wenn sich auffällige Verhaltensweisen bei den Kindern verfestigt haben. Ob und wie Hilfen greifen können, ist zumeist von der Problemsicht der Eltern abhängig. Ein niedrigschwelliges Angebot für die Kinder hat bisher nicht existiert“, berichtet Linda Petheö vom Kinder- und Jugendschutzdienst bei Schlupfwinkel und Sorgentelefon Gera.

Vor weiterer Gewaltschützen Speziell für diese Kinder und Jugendliche ist das Pilotprojekt „Sag’s weiter“ gedacht, welches am 1. September begann und für das Mitte Oktober der offizielle Startschuss gegeben wurde. Es soll Kindern und Jugendlichen helfen – unabhängig davon, ob die Eltern einen Hilfebedarf erkennen oder organisieren. Für das Projekt kooperieren der Kinder- und Jugendschutzdienst und die Interventionsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt, Gera. Außerdem wirken das Jugendamt der Stadt Gera und die Polizei mit. So soll die Arbeit funktionieren: „Nach polizeilichem Einsatz nach häuslicher Gewalt und sofern Kinder im Haushalt leben, informiert die Polizei das Jugendamt. Dieses prüft auf Kindeswohlgefährdung und vermittelt an das Projekt. Zweiter Zugangsweg ist die Interventionsstelle im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektionen Gera und Saalfeld. Die Polizei gibt mit dem Einverständnis der Betroffenen dieser Stelle eine Mitteilung. „Angedacht sind drei bis fünf Beratungstermine mit den betreffenden Kindern. Sollte darüber hinaus Bedarf festgestellt werden, wird eine fortlaufende Beratung vermittelt“, erklärt Projektverantwortliche Linda Petheö. Die Elternteile sollen über die Kinderberatung informiert werden, gegebenenfalls auch das Jugendamt. „Die Kinder erhalten die Möglichkeit, ihre Sicht auf die erlebte Gewalt auszudrücken und erfahren eine Anerkennung ihrer eigenen Belastung.“ „Oberstes Ziel der Beratung ist, die Kinder vor weiterer Gewalt zu schützen, sie zu stabilisieren und ihren Selbstwert zu stärken“, so Petheö. Für ein normales Leben viel Kraft aufwenden Gabi Ohler, Gleichstellungsbeauftragte von Thüringen, rückte in den Mittelpunkt, warum das Projekt „Sag’s weiter“ zusätzlich zu den gesetzlich beauftragten Stellen wie dem Jugendamt und Freien Trägern der Jugendhilfe bei häuslicher Gewalt agieren sollte. „Häufig wollen betroffene Kinder und Jugendliche nicht, dass Maßnahmen zu ihrem Schutz ergriffen werden, da sie Angst haben, aus den Familien herausgenommen zu werden. Sie fühlen sich schuldig als vermeintlich jene, die Auslöser der Gewalt waren. Eine kindliche Seele braucht liebevolle, fürsorgliche Eltern und versucht oft, sich diese Eltern hinzudenken und den Schein aufrecht zu erhalten“, erklärte sie. „Häusliche Gewalt richtet bei Kindern als Mitbetroffene oft Schaden an. Sie lernen Gewalt als Mittel der Kommunikation, Unterwürfigkeit und Abhängigkeit als Beziehungsmuster kennen. Diese Kinder müssen selbst viel mehr Kraft aufwenden, um in ein normales Leben hineinzukommen. Umso wichtiger ist es, diese Kinder früh zu erreichen und sie zu unterstützen“, appellierte sie. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport fördert jetzt dieses Modellprojekt vorerst bis Ende Dezember 2021. Ein ähnliches Projekt wurde schon einmal 2014 ins Leben gerufen, scheiterte jedoch an der Finanzierung.