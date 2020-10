Publikumspreis „Goldene Henne“ für Helene Fischer und couragierten Geraer

Stephan Werner (links) erhält während der Fernsehgala "Goldene Henne" die Goldene Henne in der Kategorie Zivilcourage. Rechts Moderator Kai Pflaume. Der Publikumspreis wird bereits zum 26. verliehen. Er wird an Stars aus Musik, Sport und Showgeschäft vergeben.

Bewegende Momente, Weltstars, Aufsteiger und altbekannte Gesichter: Der Publikumspreis „Goldenen Henne“ ist am Freitag in Leipzig zum 26. Mal vergeben worden - in den Kategorien TV/Entertainment, Schauspiel, Musik, Aufsteiger und Onlinestars. Zudem gab es eine Reihe von Ehrenpreisen. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fehlte in diesem Jahr das große Publikum.

Helene Fischer als größte Überraschung des Abends

Die größte Überraschung des Abend war eine alte Bekannte: Helene Fischer war nach langer Abstinenz mal wieder auf der großen Bühne zu sehen. Sie erhielt die „Goldene Henne“ für ihre „Helene Fischer Show“ in der Kategorie Entertainment. Es ist bereits die achte „Goldene Henne“ für den Schlagerstar. Ihre Show, die seit Jahren am 1. Weihnachtstag im ZDF gezeigt wird, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Dafür werden Highlights aus alten Shows gezeigt. Es sei ihr sehr wichtig, dass sie selbst die Auswahl treffe, verriet die 36-Jährige Moderator Kai Pflaume.

Berührender Moment: Preis für Zivilcourage an Geraer

Sängerin Helene Fischer wa dier Überraschung des Abends bei der „Goldenen Henne.“ Foto: Jan Woitas / dpa

Berührende Gänsehaut-Momente gab es bei der Auszeichnung in der Kategorie Charity und Zivilcourage: Den Preis für Zivilcourage erhielt Stephan Werner aus Gera. Er hatte beherzt eingegriffen, als zwei Männer bei einem Messerangriff schwer verletzt worden waren.

Verbunden mit einem Scheck über 25 000 Euro, ging dieser Preis an den Verein Lukas Stern aus Chemnitz. 15 ehrenamtliche Mitglieder erfüllen seit fünf Jahren unheilbar kranken Menschen ihren Lebenstraum.

Charly Hübner wurde außerdem in der Kategorie Schauspiel ausgezeichnet. Er hatte den Preis bereits 2016 erhalten - allerdings nicht alleine, sondern mit allen Kommissaren aus dem Polizeiruf 110. Er überzeugte das Publikum in diesem Jahr in den Filmen „Unterleuten - Das zerrissene Dorf“ und „Lindenberg! Mach dein Ding“. In der Kategorie Aufsteiger nahm Schlagersänger Ramon Roselly den Preis mit nach Hause. In der Kategorie Musik konnte sich das Duo Thomas Anders und Florian Silbereisen durchsetzen.

Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther für Lebenswerk ausgezeichnet

Die ehemaligen Sportprofis Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther wurden für ihr sportliches Lebenswerk ausgezeichnet. Einen Ehrenpreis gab es für das Deutsche Fernsehballett, das Ende 2020 nach fast 60 Jahren aufgelöst wird. Zudem durften sich die Musiker von Pur („Abenteuerland“) über einen Ehrenpreis für ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum freuen.

In der Kategorie Onlinestar wurde der Youtube-Comedian Varion ausgezeichnet. Schauspieler Herbert Köfer (99) erhielt bereits die zweite „Goldene Henne“ für sein Lebenswerk.

Die „Goldene Henne“ ist der 1991 gestorbenen DDR-Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann gewidmet. Der Publikumspreis wird jährlich vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der Zeitschrift „Super-Illu“ verliehen.

Die „Goldene Henne“ wurde einst ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an.