Pulver nach Großeinsatz am Finanzamt Gera analysiert

Großeinsatz der Rettungskräfte am Finanzamt Gera

Mit einem Großaufgebot waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagvormittag in der Hermann-Drechsler-Straße in Gera beim Finanzamt, im Einsatz. Dort wurde ein Brief mit einer unbekannten Substanz gefunden. Der Brief wurde sichergestellt. Die Mitarbeiterin des Finanzamtes, die den Brief fand, wurde dekontaminiert und vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Foto: Peter Michaelis