Qualitätsvertrag zu „Neue Mitte“ Gera

Zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend stand auch das IBA-Projekt Geras Neue Mitte auf der Tagesordnung. Der Beschluss-Vorschlag beinhaltete neben der Erklärung zum Gesamtprojekt einen Qualitätsvertrag. Diesen Vertrag haben die Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH (IBA), der Verein Ja - für Gera und die Stadt Gera aufgesetzt, teilte die Stadtverwaltung dazu auf Anfrage dieser Zeitung mit. Da weitere Vertragspartner betroffen seien, sei er lediglich den Stadtratsmitgliedern über die Fraktionen zur Verfügung gestellt worden. Der Qualitätsvertrag, so die Stadt, beinhaltet die Erklärung, Geras Neue Mitte als Gesamtobjekt zu befürworten und enthält unter anderem folgende Eckpunkte: „1. Programmatischer Beitrag für die IBA Thüringen: Geras Neue Mitte ist ein Projekt der Bürger für die Bürger. Dies wird weit ausstrahlen. 2. Verankerung in der Thüringer Identität: Bei Geras Neue Mitte werden baukulturelle und städtebauliche Bezüge der Vergangenheit (Kultur- und Kongresszentrum und Stadtmuseum) mit neuen Akzenten einer baulich räumlichen Weiterentwicklung des Stadtzentrums verbunden. Das wird ein aufgewertetes Bild der Stadt Gera entwickeln und die Brache vergessen machen. 3. Gestalterische Exzellenz: Das Projekt Geras Neue Mitte stellt sich der neuen Entwicklung. Dadurch, dass eine Vielzahl von Architekten und Freiraumplanern aus Deutschland und eventuell Europa sich mit den funktionellen und gestalterischen Ansprüchen des durch die Bürger mit den Fachleuten neu entwickelten Freiraums Mitte als erstes befassen, wird eine konsequente zeitgenössische Aussage des Bauens und Gestaltens hier vor Ort entstehen. Die Umsetzung des Anspruchs der gestalterischen Exzellenz soll auf der Fläche schrittweise fortgesetzt werden.“

Nachgefragt, welchen Spielraum dieser Vertrag nach der Unterzeichnung für die Bebauung der Neuen Mitte zulässt, informierte die Stadt: „Die Bebauungsmöglichkeiten richten sich nach den derzeit im Verfahren stehenden B-Plänen Geras Neue Mitte 1 und Geras Neue Mitte 2 und nach dem dazu im Vorgriff entwickelten vorliegenden Rahmenplan.“