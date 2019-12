Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radsport-Nachwuchs erhält OTZ-Druckplatten

Traditionell zum Jahresabschluss ehrte der Förderkreis Radsport wieder erfolgreiche Nachwuchssportlerinnen und -sportler des SSV Gera. Sechs junge Talente, die sich in der Saison auf besondere Weise ins Blickfeld gerückt hatten, erhielten am Donnerstag im Schullandheim „Junge Touristen“ Gera-Lusan jeweils eine OTZ-Druckplatte „Sportler des Jahres“. Dabei zählten weniger die erreichten Wettkampfplätze, sondern vielmehr die persönlichen Entwicklungen.

Mit Willensstärke punktete in der Gruppe unter 9 Jahre Lucia Wiencek. Als eines der wenigen Mädchen in dieser Altersklasse muss sie sich zudem oft mit Jungs messen. In der Altersklasse unter 11 Jahre durfte Björn Kriening eine Druckplatte mit nach Hause nehmen. Erst seit Februar in der Trainingsgruppe, hatte er es als gewichtiger Sportler nicht so leicht wie andere. Um so mehr beeindruckte er mit seiner Leistung beim ersten Straßenrennen in Töttelstädt: 9. Platz.

Enzo Albersdörfer, Altersklasse unter 13 Jahre, startete aufgrund einer Knieverletzung vergleichsweise spät in die Saison, baute dann jedoch kontinuierlich seine Leistung wieder auf. Honoriert wurde dies unter anderem mit dem 1. Platz Schlussetappe der 27. Internationalen Kids-Tour Berlin. Mit einem großen Leistungssprung machte Nicki Uhl in der Altersklasse unter 15 auf sich aufmerksam. So errang er in diesem Jahr unter anderem 22 Platzierungen unter den Top 15 – und nun eine der OTZ-Druckplatten. Lucas Küfner, Altersklasse unter 17, beeindruckte in seiner ersten Saison als Jugendfahrer mit einer offensiv ausgerichteten Fahrweise und zeigt durch Kontinuität und Beharrlichkeit eine vorbildliche Trainingseinstellung. Domenik Wolf, in der Altersgruppe U19 geehrt, kämpft wechselte mittlerweile an das Landesleistungszentrum Erfurt. Sein Ziel für 2020: Qualifikation für die Juniorenweltmeisterschaft. Aufgrund eines Trainingslagers war er zur Ehrung nicht anwesend.