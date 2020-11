Der in der Bachgasse verletzte Räuber in der erst diese Woche aufgestellten Märchengruppe „Die Bremer Stadtmusikanten“ wurde am Donnerstag behandelt. Die Wunde an der Hand ist zunächst notdürftig geflickt.

Dafür war der Puppendoktor Dirk-Torsten Höhne extra nach Gera gekommen. Zunächst heftete er die am Mittwochabend abgetrennte Hand samt Bierkrug mit Klebeband und Bauschaum wieder an den Armstumpf. Im Laufe des Freitages, so kündigte Andreas Birkhof vom Geraer Kulturamt an, soll der Arm erneuert werden. Aus einer Gruppe Unbekannter hatte am Mittwochabend jemand den Arm des Räubers abgetreten. Bislang hat die Polizei keine Spur der Täter.