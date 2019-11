Bei einem Großeinsatz von Polizei und Zoll im Drogenmilieu in Leipzig sind am Dienstagabend zwei Menschen festgenommen worden (Symbolfoto).

Razzien in Thüringen und Sachsen: Zwei Verdächtige festgenommen

Nach einer Großrazzia in der Eisenbahnstraße in Leipzig sollen zwei am Dienstag festgenommene Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Dresden am Mittwochmorgen. Rund 300 Beamte hatten nach eigenen Angaben 26 Restaurants, Bistros und Läden durchsucht. Unter anderem wurden mehrere Telefone, Computer, diverse Speichermedien, Bargeld, Anabolika und Betäubungsmittel sichergestellt.

Auch gegen den Inhaber einer Shisha-Bar wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. In Grimma und Thüringen gab es ebenfalls Einsätze.

Die Waffenverbotszone in Leipzig war Anfang November 2018 eingerichtet worden. In der etwa 70 Fußballfelder umfassenden Gegend rund um die Leipziger Eisenbahnstraße dürfen keine Messer, Hammer, Äxte, Schlagstöcke, Reizgas oder Schreckschusspistolen getragen werden. Die Polizei darf verdachtsunabhängig kontrollieren. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 10.000 Euro.

