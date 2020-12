Regelschule 4 in Gera-Lusan heißt bald auch offiziell „Die Vierte“

Was Schülern, Lehrern und Ehemaligen längst in Fleisch und Blut übergegangen ist, soll nun auch offiziellen Charakter erhalten: Die Regelschule in der Rudolstädter Straße in Lusan, auch als Regelschule 4 bekannt, soll künftig den Schulnamen „Die Vierte, Staatlicher Regelschule Gera“ tragen.

Der Geraer Stadtrat stellte am Donnerstag auf Antrag der Schulkonferenz einstimmig die Weichen für die Umbenennung, die nun noch vom Ministerium bestätigt werden müsse. Die stellvertretende Schulleiterin Anne Geßner präsentiert das neue Logo der Schule im Stadtteil Lusan.

SPD-Stadtrat Heiner Fritzsche sagte, dass es nun Zeit sei, den schlimmen Zustand der Schule anzugehen. Das Konzept für die Sanierung der „Vierten“, so Fritzsche, könnte im nächsten Stadtrat beschlossen werden.