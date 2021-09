Reitturnier für junge Sportler in Gera-Milbitz

Gera. Die Reitwettbewerbe für Kinder und Jugendliche am Sonnabend werden auch für die Stadtjugendspiele gewertet.

Der Reitverein Gera/Thüringen freut sich, am Sonnabend, 25. September, wieder ein Reitturnier auf dem Vereinsgelände in Gera-Milbitz ausrichten zu können. Die Wettbewerbe stehen ganz im Zeichen des Kinder- und Jugendsports, der so lange nicht stattfinden konnte, betont Vereinsvorsitzende Sabine Beikirch. Gäste sind zu dem Turnier gerne gesehen. Es wird aber um die Einhaltung der Abstandsregeln gebeten. Die Wettkämpfe, die auch als Stadtjugendspiele gewertet werden, beginnen um 9.30 Uhr. Gegen 14.30 Uhr finden die ersten Siegerehrungen statt. Nach weiteren Disziplinen am Nachmittag finden gegen 18.15 Uhr die abschließenden Ehrungen statt.

Der Eintritt ist frei und erfolgt über den großen Parkplatz an der Thieschitzer Straße. Dort gibt es Parkmöglichkeiten. Bei gutem Wetter sei das Reitstadion für die Geraer auch gut mit dem Fahrrad erreichbar. Neben einem Imbiss wartet auf die jungen Besucher unter anderem ein Hüpfburg.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gera.