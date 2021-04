Rettungswagen beschädigt und Frau verletzt: Mann löst in Gera doppelten Polizeieinsatz aus

Gera In Gera ist die Polizei zweimal wegen einem 41-Jährigen zum Einsatz gekommen. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen.

Ein 41-jähriger Mann hat am Dienstagabend zweimal für einen Polizeieinsatz in Gera gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, geriet er zunächst mit einem Sicherheitsdienst in der Heinrichstraße in einen Streit, schubste einen zur Hilfe eilenden Rettungssanitäter beiseite und stieß in der Folge ein mobiles Verkehrszeichen gegen dessen Rettungswagen, sodass Sachschaden entstand.

Dem war jedoch nicht genug. Kurz danach hielt sich der 41-Jährige in einer Pizzaria in der Humboldstraße auf. Dort nahm er sich laut Polizeiangaben zwei Flaschen Bier und wollte ohne zu bezahlen gehen.

Als ihn die Mitarbeiterin auf den Diebstahl ansprach und sich ihm in den Weg stellte, stieß der Mann sie, begleitet von Drohungen und Beleidigungen, beiseite und flüchtete. Die 49-jährige Frau wurde hierbei verletzt.

Der stark alkoholisierte Dieb konnte schließlich im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die zwei noch ungeöffneten Flaschen Bier hatte er bei sich.

Gegen den 41-Jährigen, der am Mittwoch auf Weisung der Staatsanwaltschaft, wieder entlassen wurde, ist ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.