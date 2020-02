Ronneburg: Ein dreifaches Ronnebums hallt über den Markt

Neugierige blieben stehen. Es war Tumult auf dem Markt in Ronneburg. Kinder hatten zur traditionellen Rosenmontagssause das Sagen. Sie kamen als Harry Potter wie der 10-jährige Connor aus der Regelschule der Stadt. Mit Mantel, Brille und Zauberstab zog er die Blicke auf sich.

Weil Rosalie die Geschichten um Bibi und Tina mag und selbst gern reitet, wollte sie Bibi sein. Andere Mädchen trugen Prinzessinnen-Kleider. Jungen mimten Superhelden. „Unsere künftigen Schulanfänger durften sich ihre Kostüme selbst aussuchen“, sagte Fanny Geohlke, Erzieherin in der Kindertagesstätte Luftikus. „Dieser Tag ist ein Höhepunkt der Abc-Schützen, weil die Kleinen in der Kita bleiben. Toll, was sich die Stadt einfallen lässt.“ Auch die Steppkes des Kindergarten Regenbogenland waren dabei. Eine Clownsmütze trug Tim Deutsch, Schulleiter der Grundschule der Stadt. 180 Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klasse vergnügten sich 90 Minuten lang.

Fünfte Klassen aus der Regelschule sorgten für Stimmung. „Es macht Spaß“, rief die elfjährige Anna-Maria, weil wir tanzen können. Flotte Lieder hallten aus der Musikanlage. Und die Bürgermeisterin animierte die Feierwütigen zu Polonaise oder zu Kniebeugen beim Lied „Laurentia, liebe Laurentia mein.“ Zwischendurch regnete es für die 300 Faschingskinder Süßigkeiten, etwa 75 Kilogramm. Und jede Närrin und jeder Narr erhielt ein Kräpfchen. „Super, das Remmidemmi hier“, meinte Birgit Jubier. „Meine drei Urenkel machen mit.“ Plötzlich sausten die Kinder in die Marktgasse. Dort standen zwei Pokemons, einer war riesig. „Wir haben gerade Pause, uns spontan verkleidet und wollten dabei ein“, sagte Johanna Schneider, Mitarbeiterin der Hauskrankenpflege Aurich.

„Seit acht Jahren veranstalten wir als Stadt die Rosenmontagssause für Kindergärten und Schulen auf dem Markt“, sagte Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU). „Durch falsche Aussagen gab es Verwirrungen. Im November wurde im Hauptausschuss beschlossen, die Rosenmontagssause wieder auf dem Markt durchzuführen. Es gab keine anderen Anträge für Faschingsveranstaltungen, über die zu befinden gewesen wären.“ Sandra Volkmann teilte mit, warum der Kinderfasching der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft Ortsgruppe Ronneburg letztmalig 2019 stattfand. „Wir wollten uns nicht gegenseitig Besucher wegnehmen, weil ein Unternehmer überlegte, auch einen Kinderfasching durchzuführen. Wir haben unseren immer ordnungsgemäß beantragt. Daraufhin stellte uns die Stadt kostenlos den Bürgersaal zur Verfügung. Die Nebenkosten haben wir als Verein getragen.“