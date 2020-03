Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ronneburgs Handballnachwuchs mit Erfolgen

Turniersiege der zwei gemischten E-Jugendmannschaften mit elf Handballmädchen und 13 Handballjungen hat der HSV Ronneburg in den letzten Wochen gefeiert. Die Übungsleiter Mirko Bengs, Hannes Seidemann und Dieter Wolf wollen mit ihrem Teams in der Meisterschaft mitreden. Die männliche Jugend E nahm Ende Februar am Qualifikationsturnier für die Thüringer Landesmeisterschaft in Jena teil. Der Niederlage gegen HBV Jena 90 folgten Siege gegen SV B/W Auma 5:2 und SV Aufbau Altenburg 8:4. Im Rückspiel stand es gegen Jena unentschieden. Gegen Auma und Altenburg gewannen die Jungen erneut. Dabei trugen sich alle Feldspieler in die Torschützenliste ein. Einmal mehr war Torwart Vasilis Peios ein sicherer Rückhalt. Letzlich gewann Ronneburg das 1. Qualifikationsturnier und will nun am 28. März in Hermsdorf die Endrunde erreichen.

Die gemischte E-Jugend stellte Anfang März ihr Können in Meuselwitz unter Beweis. Die Mädchen und Jungen gewannen alle Spiele gegen HV Meuselwitz und die JSG Altenburg II (Ziegelheim). Unter dem Strich steht ein souveräner Auftritt der gesamten Mannschaft. Erwähnenswert auch das gelungene Debüt der neuen Spielerin Madeleine Dietrich, welche in den Spielen einen guten Eindruck hinterlassen hat. Eine reine Mädchenmannschaft wird am 29. März in Großschwabhausen antreten.