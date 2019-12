Die Garteneisenbahn begrüßte die Gäste gleich am Eingang.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rund 2800 Modellbahnfreunde zu Ausstellung im KuK Gera

Rund 2800 Modellbahnfreunde jeden Alters besuchten am ersten Adventswochenende die Modellbahnausstellung des Ostthüringer Modelleisenbahnclubs Gera im Kultur- und Kongresszentrum. Spektakuläre Miniaturwelten mit Modelleisenbahnen unterschiedlicher Spurweiten wurden auf beiden Foyerebenen von den 14 Mitglieder starken Gastgebern und vielen befreundeten Modellbauern aufgebaut. Schon am Eingang wurden die Besucher etwa von Martin Saupe und seiner Garteneisenbahn samt Riesenrad begrüßt. Auch die Weidaer Modellbahner gehörten zu den Ausstellern, sie laden ihrerseits am dritten Adventswochenende zur Ausstellung ins Bürgerhaus ein.