Der Geraer Künstler Ronny Röder streicht Teile der Passage zwischen Sorge und Hinter der Mauer in Gera.

Gera. Der Verein Kunstzone Gera holt am Montag Schülerarbeiten in die Öffentlichkeit.

Mitglieder und Helfer des Vereins Kunstzone Gera haben am Sonnabend Teile der Passage zwischen Sorge und Hinter der Mauer in Gera gestrichen. Am 16. November soll hier ein künstlerisches Demokratieprojekt von Schülern aus drei Geraer Schulen eingeweiht werden. Initiiert hat das der Verein.