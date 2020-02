Für Krankenpfleger Kevin Diezel hat das Schaltjahr besondere Bedeutung. Er ist am 29. Februar 1996 geboren und feiert am Samstag seinen Geburtstag.

Gera. Am 29. Februar ist wieder ein Schalttag. Wie viele Menschen an diesem Datum in Gera Geburtstag feiern oder Hochzeitstag haben? Wir haben uns umgehört.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalttag am 29. Februar: 24-Jähriger Geraer freut sich auf „sechsten“ Geburtstag

Die Witze hat Kevin Diezel satt: „Jetzt sagen alle, ich werde ja erst sechs Jahre alt“, sagt der Geraer Krankenpfleger. Dabei wird er eigentlich 24 am kommenden Samstag, dem 29. Februar, diesem ominösen Schalttag, den es nur alle vier Jahre gibt.

Keine Eheschließungen am 29. Februar 2020 in Gera

Generell sieht der Geraer darin aber kein Problem. Geburtstage sind ihm nicht so wichtig, sagt er. „Alle vier Jahre feier ich dann eine große Party.“ In diesem Jahr erst recht, denn der Schalttag fällt glücklicherweise auf einen Samstag.

In der Otto-Dix-Stadt leben aktuell 70 Menschen, die an einem 29. Februar geboren wurden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Weiter werde der Tag als Datum zum Heiraten eher gemieden: Für das Jahr 2008 verzeichnet das Standesamt eine Eheschließung, 2012 keine und 2016 wieder eine. Der Grund sei relativ simpel, so die Stadtverwaltung: Die Paare wollen nicht nur alle vier Jahre ihren Hochzeitstag feiern. Vor diesem Hintergrund werde der 29. Februar in diesem Jahr nicht für Eheschließungen angeboten.

Im beruflichen Umfeld von Kevin Diezel, dem SRH-Wald-Klinikum, gibt es gleich vier Kollegen, die ihren Geburtstag am 29. Februar begehen. Kennen würde er die aber nicht richtig, sagt er. Auf jeden Fall feiere er seinen Ehrentag zwischen den Schaltjahren am 1. März. „Vorfeiern ist blöd“, sagt er der Mitarbeiter der Klinik in Gera.

2012 kamen im SRH-Waldklinikum sechs Kinder am Schalttag zur Welt

Dort kamen im Übrigen am 29. Februar 2012 insgesamt sechs Kinder zur Welt. Vier Jungen und zwei Mädchen. 2016 waren es drei Kinder, teilt das Klinikum mit. „Im Jahresdurchschnitt werden bei uns drei Kinder an einem Tag geboren, mal mehr und mal weniger. Also alles irgendwie im normalen Auf und Ab“, heißt es von Seiten des Waldklinikums.