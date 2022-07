Schautafeln mit Fotos von gestern und heute in Gera-Lusan

Gera. Projekt von fünf Wohnungsunternehmen zur Geschichte des Geraer Stadtteils zum 50. Geburtstag.

Schautafeln mit Fotos von gestern und heute Nachdem Petra Andrae bereits von 1978 bis 1995 in Lusan gewohnt hat, ist sie nun nach 27 Jahren wieder hierher gezogen. Die neu aufgestellte Infotafel in der Zeulsdorfer Straße weckte bei ihr tatsächlich Erinnerungen an alte Zeiten. Genau das wollen die Initiatoren auch erreichen. Immer größer wird die Zahl der Lusaner, die sich den Stadtteil gar nicht anders vorstellen können, als er jetzt aussieht. Um die gewaltigen Veränderungen darzustellen, Erinnerungen wachzuhalten, aber auch den Attraktivitätsgewinn, den Lusan in den vergangenen Jahren erfahren hat, zu zeigen, haben fünf Geraer Wohnungsunternehmen an neun Standorten Schautafeln aufgestellt. Darauf wird mit historischen und aktuellen Fotos sowie kurzen Texten der Wandel von Geras größtem Stadtteil gezeigt. Für die TAG Wohnen und die Wohnungsgenossenschaften Glück Auf, Aufbau, Union und Neuer Weg ist es auch ein Geschenk für alle Lusaner zum 50. Geburtstag ihres Stadtteils in diesem Jahr. Einige weitere Tafeln sollen in den kommenden Jahren noch hinzukommen. Auf der Website gera-lusan.de/ sind die bisher neun Standorte aufgeführt.