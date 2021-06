Schüleraustausch in Zeiten der Corona-Pandemie

Gera. Osterlandgymnasiasten und Schule Nummer 53 in Rostow am Don treffen sich online

Aktiven Schüleraustausch leben derzeit Schüler am Osterlandgymnasium. Zu verdanken habe sie dies der Russischlehrerin am Osterlandgymnasium, Elke Kolodzy und Swetlana Gladkowa, Deutschlehrerin an der Schule mit erweitertem Deutschunterricht Nummer 53 in Rostov am Don. Seit dem Frühjahr 2020 arbeiten die beiden Frauen intensiv an Konzepten einer Fortführung der Schulpartnerschaft.

Elke Kolodzy führte im Mai und im Juni 2020 erste Videokonferenzen mit russischen Schülern durch. Hier ging es vor allem darum, sowohl authentische deutsche Sprache zu erleben, die Bildschirmtastatur mit den lateinischen Buchstaben einzuführen und sie in den Videokonferenzen zu nutzen. So wurde zum Beispiel in einer 3. Klasse das Thema „Wie fühlst du dich – Körperteile“ präsentiert. Diese Videokonferenzen zeigten sich als eine gelungene Möglichkeit, miteinander zu arbeiten und sich gegenseitig in der Arbeit zu unterstützen. Swetlana Gladkowa bekundete den Wunsch, weitere Plattformen kennenzulernen und an der eigenen Entwicklung der Medienkompetenz zu arbeiten. Aus diesem Grund nahm sie regelmäßig an den im Blog ausgewiesenen Fortbildungsveranstaltungen ihrer deutschen Kollegen teil. Noch vor den Sommerferien ereilte der Russischlehrerin der Wunsch von den russischen Eltern und Schülern, unbedingt weiter via Videokonferenzen zu arbeiten. Gesagt getan, noch im alten Schuljahr haben sich beide Lehrerinnen über mögliche Themen ausgetauscht. Dieses Mal sollten die deutschen Schüler den Unterricht übernehmen. Deshalb wurden im Kurs 11Ru1 Teams gebildet, die bereits in den Sommerferien Material zu den zugewiesenen Themen sammelten – die einzelnen Themen wurden dann in Videokonferenzen den russischen Schülern dargeboten.

Über die lebendige Schulpartnerschaft werde immer wieder in den Blogs beider Schulen sowie im privaten Blog der Russischlehrerin berichtet, erklärt Kolodzy. Beide Kolleginnen seien hochmotiviert, auch in Corona Zeiten die Brücke der Freundschaft nicht zu unterbrechen, sondern intensiv an deren Festigung zu arbeiten. Beide drücken die Hoffnung aus, sich vielleicht im kommenden Schuljahr wiederzusehen und Schüler in der realen Welt mit Land und Leuten bekannt zu machen.