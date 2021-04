In Ronneburg gab es am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz.

Schüsse auf Fluchtauto: Spektakulärer Polizeieinsatz in Gera und Ronneburg

Gera Im Raum Gera läuft derzeit ein umfangreicher Polizeieinsatz. Nachdem eine Polizeisperre durchbrochen wurde, sind Schüsse gefallen.

Seit Dienstagmittag sind Polizeibeamte in Gera-Trebnitz und Ronneburg im Einsatz. Wie die Polizei informierte, sei es zuvor auf einem Supermarktparkplatz An der Beerweinschänke zu einem Diebstahl gekommen, in dessen Zusammenhang ein dunkelblauer Pkw flüchtete.

Unverzüglich seien Polizeibeamte zur Fahndung nach dem Fahrzeug ausgerückt, was kurze Zeit später in Ronneburg ausfindig gemacht wurde. Das Auto habe jedoch die Kontrollstelle durchbrochen, habe ein Polizeifahrzeug gerammt und sei geflüchtet. Ein Polizist habe dann auf die Reifen des Fahrzeuges geschossen. Personen wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der Fahndung, bei welcher auch ein Hubschrauber sowie ein Polizeihund eingesetzt wurden, konnte ein Mann aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Auch das Fluchtfahrzeug habe man gefunden. Die beiden anderen Insassen des Wagens seien derzeit noch auf der Flucht. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern gegenwärtig noch an.